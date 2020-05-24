Михаил Счастный: Совминовская монополия

Источник материала: Ежедневник

Прочитал очередной «шедевр», предложенный первым заместителем министра ЖКХ Г.А. Трубило в качестве обоснования к постановлению Совмина.

«Однако если Указом №313 создание собственной системы сбора отходов могло осуществляться производителями и поставщиками только самостоятельно, то проектом постановления предусматривается расширение возможностей по созданию системы сбора путем объединения с другими производителями и поставщиками или другими организациями, осуществляющими обращение с отходами, то есть создание совместной системы сбора отходов (пункт 5). Для организации совместной системы сбора отходов производителями и поставщиками создается юридическое лицо, которому они поручают обеспечить сбор отходов.

Для сохранения возможности контроля производителями и поставщиками за полным исполнением обязанности юридическим лицом, созданным при организации совместной системы сбора, и для исключения предоставления этим юридическим лицом ошибочной или заведомо недостоверной информации об объемах сбора отходов (например, предоставления отчетности о выполнении обязанности несколькими субъектами на один и тот же объем собранных отходов, т.е. их задвоение), предлагается предусмотреть необходимость передачи собранных отходов на обезвреживание или использование исключительно от имени производителя и поставщика».

Теоретически - он предложил возможность создать "зеленую точку". Но фактически - влезть в систему сбора отходов потребления в настоящий момент не представляется возможным, поскольку территории городов, поселков и других уже поделены. Тем более, что многие заготовители уже привыкли к тому, что худо-бедно, но Оператор ВМР при МЖКХ выплачивает им компенсации, а также, что большинство из них по охвату территории - это государственные предприятия системы ЖКХ. Более того, существует и неравенство условий, для такой организации, потому что ей необходимо выполнять норматив, в отличие от коммунальных предприятий и заготовителей.

Следовательно, данные организации просто не захотят ни с кем объединяться, в том числе и потому, что еще помнят "операцию КГК" 2011-2012 годов и бояться ее повторения.

Понятно, что, занимаясь подобной монополизацией системы сбора (закупки) отходов населения - Совмин не будет заинтересован и во внедрении депозитной системы (ДЭЗ) сбора отходов упаковки (тары из-под пищевых продуктов).

Понимая перспективы внедрения ДЭЗ, производители тоже видят риски, что создав такую организацию, закупив необходимое оборудование и наняв людей – через некоторое время им придется сокращать людей, распродавать по дешевке контейнеры, мусоровозы. Отобьются ли инвестиции? Вряд ли.

Вот и получается, что производители и поставщики пищевых товаров в настоящий момент находятся в подвешенном состоянии из-за таких вот неопределенностей. И будут опасаться совершать какие-либо действия со своей стороны, что в данном случае очень выгодно тому, кто замкнул на себе весь финансовый процесс, а это Оператор ВМР, который и разрабатывает такие вот постановления "под себя".