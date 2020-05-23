Почему одни люди становятся алкоголиками и наркоманами, а другим это не грозит

Источник материала: Ежедневник

фото: miloserdie.ru

Наркомания и алкоголизм — серьезные болезни, которые складываются из множества факторов. Какие именно "звоночки" еще с подросткового возраста говорят о том, что человек с большой долей вероятности попадет в сети пагубной зависимости?

Психолог Илья Плужников рассказал о том, почему некоторые люди особенно склонны к зависимостям и как распознать эту склонность на раннем этапе.

Есть три группы неспецифических факторов наркотизации: биологические, психологические и социальные. Любая форма патологии биопсихосоциальна по своей природе. Когда говорят о наркоманиях и болезнях зависимости, главные факторы — психологические. Их тоже можно поделить на группы.

Факторы темперамента

Исследователи выделяют темпераментные особенности, которые определяют более высокий риск возникновения наркотизации у человека (безусловно, при влиянии социальных факторов). Но это не тот темперамент, который описывают в категориях «холерик», «сангвиник», «меланхолик», «флегматик».

Во-первых, это особый нейробиологический паттерн, определяющий рискованное поведение, поиск острых ощущений. Люди чувствуют, что-то внутри словно подталкивает их к такому поиску, создает напряжение.

Во-вторых, это алекситимия (ἀ- — приставка с отрицательным значением, λέξις — слово, θυμός — настроение) — неспособность обозначить свои эмоции. Люди чувствуют, что что-то происходит в их душе, но объяснить это не могут. В результате снова рождается напряжение.

Такие люди постоянно ищут, чем это напряжение снять. Не зная точной причины, от которой надо избавиться, они пробуют разные средства. Склонность к риску приводит к тому, что они пробуют запрещенные вещества, от которых ожидают более острых эффектов.

Факторы когнитивной сферы

У людей с невысокой произвольной регуляцией деятельности и высокой импульсивностью в детском возрасте, на ранней стадии их индивидуального развития, могла быть минимальная мозговая дисфункция, которую называют синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Такие люди импульсивнее, с низким контролем своих эмоций. Это люди эмоциональные, тревожные или агрессивные.

Другой параметр когнитивной сферы, отличающий людей, склонных к наркотизации, параметр, который мы недавно открыли в наших исследованиях, — фактор категоричности суждений.

Еще одна когнитивная особенность — убеждения в отношении психоактивных веществ, уверенность, что алкоголь или наркотическое вещество поможет решить какие-то проблемы. В том числе глобальные, вроде расширения сознания и познания себя.

Последняя когнитивная особенность, о которой важно сказать, — дефицит когнитивных способов совладания со стрессом. В момент, когда такие люди сталкиваются со стрессом, они проявляют свою импульсивность и суженный, категоричный и поляризованный диапазон в выборе способов поведения. У них бедная палитра способов разрешения бытовых жизненных проблем, в ней часто может не быть таких способов, как, например, переосмысление, перефокусировка внимания.

Если сложить все перечисленные когнитивные факторы, мы получим поведенческий портрет человека, чаще всего подростка, который еще не нашел наркотик, но, найдя его, может стать зависимым.

Социальные факторы наркотизации

Важно понимать, что реализация патогенного когнитивно-эмоционального потенциала возможна только в неблагоприятных социальных условиях. Здесь на сцену выходят социальные факторы.

Прежде всего, социальные факторы определяют алекситимию. Например, родители изначально не обучали ребенка словам эмоций, не говорили с ним об эмоциях, не обращали внимания на эмоции. Исследования показывают, что родители, которые не обращают внимания на эмоции и не учат своих детей словарю эмоций, тоже характеризуются высоким уровнем отвержения в детско-родительских отношениях. Низкий уровень взаимопонимания в семье — один из главных факторов, который формирует душевную организацию будущих зависимых и отдельные психологические параметры, например алекситимию.

Второй социальный фактор — низкий уровень социальной поддержки в подростковом возрасте. У таких людей мало друзей, а если есть круг общения, то они попадают в него случайно или на них не обращают внимания. Например, антисоциальный круг, где человека просто используют.

Самые яркие примеры чаще встречаются в учебниках, потому что сейчас есть большое количество подростков, зависимых от синтетических наркотиков, из благополучных и обеспеченных семей. В таких парадоксальных случаях главный фактор — дефицитарность взаимопонимания в детско-родительских отношениях; например, абьюз, неглект.

Социальная изоляция в детском и раннем подростковом возрасте приводит к тому, что у людей не формируется высокий уровень морального сознания. Вместо этого развивается толерантность к девиантности. Для них употребление психоактивных веществ считается нормальным. Последствий они не видят потому, что прогностические функции у них уже не развиваются, но формируются вышеуказанные когнитивные особенности. К подростковому возрасту у людей наблюдается несформированность ценностных ориентаций, они выглядят социально отчужденными.

Биологические факторы наркотизации

Последняя группа неспецифических факторов наркотизации — биологические факторы. Современные исследователи ведут большую дискуссию о существовании генов наркомании. С моей точки зрения, главный биологический фактор — возрастной фактор, так называемый юношеский мозг (англ. adolescence brain). Это определенная траектория развития коры и подкорковых структур. С позднего подросткового возраста и до раннего юношеского возраста происходит гиперинтенсивное развитие, акселерация функций подкорковых структур мозга: аффективный шторм, эпоха бури и натиска. В этот период формирование коры, которая отвечает за контроль и осознанность, еще не завершено. В итоге в период, когда максимально интенсивно развивается подкорка, а кора еще не созрела, возникают обыкновенные для подросткового возраста поведенческие отклонения. Если к этому моменту у подростка есть факторы, которые я перечислил, — поиск новизны, врожденная детерминированная характеристика, алекситимия, категоричность суждений, импульсивность, — то вероятность того, что он не остановится на компьютерных играх, а пойдет дальше, гораздо выше.

Как сочетаются разные факторы

В 1990-е годы психогенетик Роберт Клонинджер проводил исследование взаимодействия генетики и среды. До этого он изучал психические расстройства, генетические механизмы психических расстройств, наркоманию и алкоголизм. Его исследование посвящено алкоголизму. Клонинджер утверждает, что в основе личности человека лежат три нейробиологических параметра, которые для нас здесь интересны. Первый параметр — поиск новизны, о котором мы уже говорили. Второй — зависимость от награды. Третий — избегание неудач. В зависимости от того, как эти три параметра между собой взаимодействуют, какой из этих параметров выше, а какой ниже, у человека формируется устойчивая психофизиологическая предиспозиция личности. Клонинджер разработал опросник, который измеряет эти три параметра. Затем доказал, что этот опросник валидный и надежный. Этот опросник до сих пор широко применяется — в России существуют три его русскоязычные версии.

Клонинджер нашел более тысячи больных с верифицированным диагнозом «алкоголизм» и раздал им этот опросник. В итоге он провел факторный анализ и доказал, что существует два типа алкоголизма.

Первый тип характеризуется низким поиском новизны, высоким избеганием неудачи и высокой зависимостью от награды. Алкоголизм первого типа чаще начинался после 25 лет, от него страдали и мужчины, и женщины. Если у человека высокая зависимость от награды с низким поиском новизны, то перед нами невротик с подавленным фоном настроения, с тревогой — чаще всего такие люди начинают пить в попытке излечить свою депрессию и тревогу, они как бы спасают себя.

Другая картина при втором типе, где высокий поиск новизны, а два других параметра низкие. Такой алкоголизм, судя по анамнезу, возникает до 25 лет, чаще у мужчин. Это люди, которые стимулируют себя спиртным, чтобы достичь эйфории.

Если говорить о роли генетики, то доказано, что в первом случае удельные веса генетики и среды равны, а во втором удельный вес генетики больше.

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