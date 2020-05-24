ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Никогда такого не видел»: очередь на подпись к оппоненту Лукашенко растянулась на километр

24.05.2020 14:08 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня в Минске у Комаровского рынка проходят пикеты выдвиженцев в президенты Владимира Непомнящих, Ольги Ковальковой, а также Светланы Тихановской. Муж последней, блогер Сергей Тихановский, пришел поддержать потенциальных кандидатов: накануне он призвал своих подписчиков присоединиться к нему. Сначала очередь, чтобы поставить подпись за его жену, растянулась на пару сотен метров, а затем и на километр, оценила «Наша Нива». Историк и блогер Эдуард Пальчис считает, что сегодняшняя встреча в таком формате – самая массовая за десятки лет.

Судя по фотографиям и трансляциям, которые ведутся с места событий, соблюдать социальную дистанцию удается не всем. Зато почти все – в защитных масках.

Напомним, Тихановский и сам пробовал податься в президенты Беларуси, но его инициативную группу не зарегистрировал ЦИК. На предоставленных документах не было росписи блогера, который в тот момент отбывал 15-суточный арест. Зато регистрацию в Центризбиркоме прошла группа Светланы Тихановской. По сути, люди, которые вышли к Комаровке подписаться за нее, подписываются за ее мужа: Тихановский говорил, что кампания его, а Светлана – технический кандидат. Впрочем, собрать 100 тысяч подписей эта группа все равно не планирует, так как их цель – бойкот предстоящих выборов, уточняет TUT.by.

Фото обложки: Дарья Бурякина для TUT.by.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске у Комаровского рынка проходят пикеты выдвиженцев в президенты Владимира Непомнящих, Ольги Ковальковой, а также Светланы Тихановской. Муж...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы президента Беларуси. Что делать, если принуждают поставить подпись за кандидата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны
24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика