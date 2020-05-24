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«Никогда такого не видел»: очередь на подпись к оппоненту Лукашенко растянулась на километр
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Минске у Комаровского рынка
Судя по фотографиям и трансляциям, которые ведутся с места событий, соблюдать социальную дистанцию удается не всем. Зато почти все – в защитных масках.
Напомним, Тихановский и сам пробовал податься в президенты Беларуси, но его инициативную группу не зарегистрировал ЦИК. На предоставленных документах не было росписи блогера, который в тот момент отбывал 15-суточный арест. Зато регистрацию в Центризбиркоме прошла группа Светланы Тихановской. По сути, люди, которые вышли к Комаровке подписаться за нее, подписываются за ее мужа: Тихановский говорил, что кампания его, а Светлана – технический кандидат. Впрочем, собрать 100 тысяч подписей эта группа все равно не планирует, так как их цель – бойкот предстоящих выборов, уточняет TUT.by.
Фото обложки: Дарья Бурякина для TUT.by.
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Сегодня в Минске у Комаровского рынка проходят пикеты выдвиженцев в президенты Владимира Непомнящих, Ольги Ковальковой, а также Светланы Тихановской. Муж...
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