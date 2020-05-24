Сегодня финал кубка Беларуси по футболу

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Сегодня в Минске на стадионе «Динамо» в 17.00 БАТЭ и брестское «Динамо» сразятся в финале Кубка Беларуси. На этот матч федерация футбола продавала 25% билетов от общего числа мест, к субботе было куплено 2500 квитков.

Как пишет tut.by , рассадка на секторах будет осуществляться в шахматном порядке и на расстоянии, гарантирующем комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе.

БАТЭ и «Динамо-Брест» не так давно играли в финале Кубка. Случилось это в 2018 году в Могилеве. Тогда при полном аншлаге брестчане вырвали победу у борисовчан на последних минутах матча. Динамовцы дважды уступали по ходу игры, но добыли трофей. И стали первыми в стране, кому удалось защитить этот титул второй год подряд!



Брестчане в 2018 году в третий раз в истории завоевали Кубок Беларуси и сравнялись по этому показателю с БАТЭ.

Интересно, что исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был Сергей Ковальчук, завоевавший свой первый трофей. Сергей Петрович в этом году вернулся на тренерский мостик, но уже без приставки «и.о.».

Брестское «Динамо» в Кубке Беларуси является для БАТЭ непреодолимым барьером вот уже более 10 лет. Брестчане побеждали борисовчан во всех решающих матчах за Кубок. Так было в 2007 и 2018 годах.

Вспомним матчи за Суперкубок, когда Брест оставлял Борисов без него: в 2018 и 2019 годах. Оба клуба трижды завоевывали второй по значимости трофей и сегодня кто-то вырвется в лидеры!