Выборы президента Беларуси. Что делать, если принуждают поставить подпись за кандидата

Источник материала: KYKY

Правозащитники считают: в Беларуси при сборе подписей одна из самых больших бед – когда на госпредприятиях и в учебных заведениях сотрудников заставляют подписываться за определенных кандидатов в президенты или людей, выдвигаемых кандидатами. Правозащитный центр «Весна» рассказал , что делать, если вы оказались в такой ситуации.

Что говорит закон? Согласно части 10 статьи 61 Избирательного кодекса, участие администрации организации в сборе подписей, равно как и принуждение ко внесению подписей или вознаграждение за это, не допускаются. Нарушение этих требований может стать поводом отказать в регистрации или отменить решение о регистрации кандидата в президенты.

Что делать, если вас заставляют оставить свою подпись или заняться сбором подписей за кандидата, хотя вы не относитесь к инициативной группе? Совет юриста «Весны» Алексея Лойко крайне прост: не молчать, а обращаться к правозащитникам в своих регионах и идти к журналистам, дабы предать такие факты огласке и опубличить их в СМИ. «Полагаю, что в наших условиях лишь такие формы защиты могут остановить давление администрации и прекратить грубейшее нарушение конституционных прав работников организаций, а также студентов», – уверяет Лойко.

Что грозит тому, кто принуждает ставить подписи? Два варианта: либо административная ответственность, либо уголовная. Если в действиях того, кто нарушил закон, не найдут уголовного преступления, ему могут выписать штраф до 15 базовых величин (ст. 9.10 КоАП РБ). Если уголовное преступление все-таки увидят, то в худшем случае это чревато ограничением или лишением свободы до пяти лет (ст. 192 УК РБ).