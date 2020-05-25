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Финансовая милиция выявила ряд нарушений в работе филиала могилевского предприятия энергетического комплекса
Источник материала: БTСобранные материалы стали поводом для возбуждения уголовных дел в отношении замдиректора: а это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление служебными полномочиями. Правоохранители выяснили, что подозреваемый только на бумаге провел работу по сокращению остатков товарно-материальных ценностей.
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Финансовая милиция выявила ряд нарушений в работе филиала могилевского предприятия энергетического комплекса
Собранные материалы стали поводом для возбуждения уголовных дел в отношении замдиректора: а это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и...
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