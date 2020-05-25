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Финансовая милиция выявила ряд нарушений в работе филиала могилевского предприятия энергетического комплекса

25.05.2020 08:53 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Собранные материалы стали поводом для возбуждения уголовных дел в отношении замдиректора: а это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление служебными полномочиями. Правоохранители выяснили, что подозреваемый только на бумаге провел работу по сокращению остатков товарно-материальных ценностей. 

 
 
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Собранные материалы стали поводом для возбуждения уголовных дел в отношении замдиректора: а это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и...
 
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