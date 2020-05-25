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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три человека спасены на пожаре в Оршанском районе Первыми на месте ЧП оказались сотрудники отдела охраны, которые в этот момент патрулировали улицы города Барань. Милиционеры сами вызвали спасателей, разбудили...

Первыми на месте ЧП оказались сотрудники отдела охраны, которые в этот момент патрулировали улицы города Барань. Милиционеры сами вызвали спасателей, разбудили соседей и эвакуировали жильцов. Также оперативникам пришлось сломать входную дверь в помещение, откуда шел густой дым. Из квартиры был спасен хозяин, с ожогами 64-летнего мужчину госпитализировали, а с балкона второго этажа бойцы МЧС при помощи лестницы спасли двух человек. Причины возгорания устанавливаются.