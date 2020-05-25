Источник материала: Myfin

Банк ВТБ (Беларусь) улучшил условия по онлайн-депозиту для малого бизнеса

«Депозит «ВТБ-Online» – это возможность не только получить дополнительный доход, но и удобный инструмент управления денежными средствами, которым клиент может пользоваться удаленно вне зависимости от его места нахождения. Отсутствие ограничений на дополнительные взносы и снятие средств позволит нашим клиентам использовать данные возможности в интересах своего бизнеса. Предоставляя сервис и финансовые инструменты для бизнеса, ВТБ (Беларусь) всегда стремится к тому, чтобы наши банковские продукты были не только доступны, но и выгодны для клиентов»,- отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь).



Более подробную информацию можно узнать у специалистов банка или на официальном сайте.