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Банк ВТБ (Беларусь) улучшил условия по онлайн-депозиту для малого бизнеса
Источник материала: Myfin
«Депозит «ВТБ-Online» – это возможность не только получить дополнительный доход, но и удобный инструмент управления денежными средствами, которым клиент может пользоваться удаленно вне зависимости от его места нахождения. Отсутствие ограничений на дополнительные взносы и снятие средств позволит нашим клиентам использовать данные возможности в интересах своего бизнеса. Предоставляя сервис и финансовые инструменты для бизнеса, ВТБ (Беларусь) всегда стремится к тому, чтобы наши банковские продукты были не только доступны, но и выгодны для клиентов»,- отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь).
Более подробную информацию можно узнать у специалистов банка или на официальном сайте.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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