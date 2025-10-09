Как образовательный туризм может стать прибыльным бизнесом

Источник материала: ProBusiness



Евгения и Андрей. Фото из личного архива

«Около 70% участников ездят с нами регулярно». Как работает бизнес с авторскими образовательными путешествиями по всему миру

«Не смотреть мир, а узнавать его» — под таким девизом начинаются путешествия с рассказами о живой и неживой природе для тех, кому интересно, от натуралиста, автора программы «Все как у зверей» Евгении Тимоновой и географа, зоолога Андрея Максимова. Это не типичные туруслуги. Сооснователи подключают к поездкам ученых-биологов и географов, писателей и других интересных личностей, формируют для участников необычные программы, в которых можно увидеть семью орангутанов в естественной среде обитания, послушать лекцию в окружении мангровых зарослей и потрогать ледник. Для интервью «Про бизнес» Андрей Максимов вышел с нами на связь из Мадагаскара, куда накануне прилетел из Парагвая. Так, в коротком перерыве между поездками, мы узнали — как сооснователи начинали свой бизнес, кто помогает им на местах и почему они не делят аудиторию с туристическими агентствами.

«Рассказывать о природе можно не только перед камерой, но и вживую, в режиме "полного погружения"»

У Евгении и Андрея большой опыт и в путешествиях, и в съемках, и в работе с медиа. Так, уже более 12 лет Евгения ведет Ютуб-канал «Все как у зверей» — об особенностях поведения животных, о том, как естественные, тысячами лет формировавшиеся «настройки» влияют на вкусы, привычки и решения современных людей. Андрей всю жизнь связан с живой природой и с охраной животных.

— В 14 лет я начал работать в зоопарке, до окончания школы успел побывать в нескольких зоологических экспедициях. Потом армия, после нее — географический факультет МГУ, где тоже было много «полевой» практики. Мы ездили в основном в южные регионы, например, в Туркменистан, Узбекистан, Калмыкию. Еще я участвовал в экспедициях для съемок документального кино на Таймыре и на Камчатке.

После учебы Андрей занимался бизнесом разных направлений и масштабов — от розничной торговли до услуг по геодезическим исследованиям, от инвестиций в ценные бумаги до операций с недвижимостью. И продолжал путешествовать, уже с друзьями и знакомыми учеными. Они направлялись на север: например, на Чукотку, полуостров Канин, изучали птиц, погружались в тему охраны природы.

— Уже тогда это был не отдых, а работа. Я многое узнавал, записывал, анализировал. Параллельно для собственного удовольствия делал фото. Тогда снимки помогали делиться впечатлениями с близкими и друзьями, которые не могли отправиться в поездку со мной.



Фото из личного архива

Нишу познавательных, активных путешествий Андрей открыл вместе с научным журналистом Евгенией Тимоновой. В 2017 г. она решила, что рассказывать о природе можно не только перед камерой, но и вживую, в режиме «полного погружения». Став партнерами и основав VKUZtrip, Андрей и Евгения разделили зоны ответственности.

— Евгения взяла на себя роль ведущей, я — организатора. Наша первая поездка в рамках проекта была, кажется, в Намибию. Участников мы пригласили через соцсети проекта «Все как у зверей», так как понимали, что это и есть наша целевая аудитория. Подписчики услышали нас. Набралось нужное количество человек — и мы все вместе отправились за новыми впечатлениями. Параллельно начали планировать и следующие поездки.



Фото из личного архива

Со временем Андрей тоже стал пробовать себя в роли ведущего. К проекту подключились другие хедлайнеры — кандидат биологических наук, путешественник Иван Квасов, биолог и педагог Никита Тиунов, писатель, автор серии детских книг «Зверский детектив» Анна Старобинец, профессор университета Вест-Честер Дарья Никитина, биолог и популяризатор науки Павел Лисицын и еще несколько специалистов с академическим уровнем знаний. В поездках работает и полноценная съемочная команда. Всех объединяет любовь к природе, желание не только активно путешествовать, но и погружать участников в особенности живого мира.



Фото из личного архива

«Условия, за редким исключением, не полевые — удобные трансферы, отели, в среднем, 4−5*»

Бизнес-опыт Андрея помогает масштабировать проект. Сейчас программы планируются на год вперед. Так, например, новый 2026 г. команда встретит на Шри-Ланке, где участников ждут литературные мастерские, кинолаборатория, наблюдение за животными, игры, сафари. В феврале 2026 г. путешественников приглашают на Сокотру и в Австралию, весной — в Индонезию, летом — в Уганду, Исландию, осенью — в Парагвай, Бразилию, Непал и Королевство Тонга. Цены разные, зависят от себестоимости, в них не включаются международные перелеты, страховки, визы. Так, например, недельная поездка на остров Сумарта для одного участника стоит $ 1990, а 12-дневное путешествие в Австралию со стартом в Сиднее и окончанием маршрута в Аделаиде — $ 4980.



Фото из личного архива

— Мы стараемся обеспечить участникам нужный уровень комфорта. Условия у нас, за редким исключением, не полевые — это удобные трансферы, отели, если позволяет локация, в среднем, 4−5*. Конечно, когда мы в диких джунглях, выбирать не приходится, живем в бунгало, но всегда с кроватями и удобствами. Наверное, в первых поездках наше отношение к клиентским потребностям было чуть менее внимательным. Постепенно мы усовершенствовали сервис, повысили уровень проживания, перестали экстраполировать личный опыт и ценности на нашу аудиторию. Ведь предлагать нужно не то, что нравится лично нам, а то, что действительно пользуется спросом. Также мы получили много нового опыта в коммуникации — как рассказывать о наших услугах, к чему прислушиваться в ходе поездки.

С точки зрения логистики бизнес может показаться сложным, но здесь Андрея и Евгению выручают партнеры, которые со временем появились у VKUZtrip в самых разных уголках нашей планеты.



Фото из личного архива

— В стартовую точку в нужный день наши участники приезжают самостоятельно. Конечно, мы можем помочь им рекомендациями — как купить билеты, где сделать пересадку, если это нужно. После общего сбора начинаем программу. Наши партнеры — местные гиды, представители отелей, перевозчики — помогают делать комплексный продукт, где продуманы и ночевки, и экскурсии, и дегустации, в общем, все, что в результате превращается во впечатления и новые знания. Иногда мы сталкиваемся с плохими дорогами или культурными недопониманиями, но в целом поездки удается делать по плану, особенно если по одному и тому же направлению едем во второй-третий раз.

Опытных путешественников тоже можно удивить. Если от Японии или Северной Европы они заранее ожидают высокого уровня сервиса — и получают его, то многие африканские страны в последние годы приятно впечатляют качественным жильем. Так, например, получилось в Зимбабве. Самый жаркий материк в целом быстро развивается в плане туризма, с каждым годом предлагая гостям все больше вариантов для поездок.

«Иногда, чтобы освоить новое направление, делаем поездку маленькой группой и практически „в ноль“»

Экономика проекта работает просто: себестоимость поездки суммируется с затратной частью и нормой прибыли — так формируется итоговая цена. Андрей отмечает: достаточно высокий спрос всегда есть на путешествия в Японию, Исландию, Зимбабве. А вот к некоторым направлениям, например, к Индонезии, интерес незаслуженно ниже, но команда VKUZtrip все равно едет туда, потому что всем, кто интересуется природой, стоит это видеть. Так, острова Суматра и Борнео — единственные места в мире, где можно посмотреть на орангутанов в дикой природе.



Фото из личного архива

— Иногда, чтобы освоить новое направление, делаем поездку маленькой группой и практически «в ноль», — делится опытом Андрей.

Целевая аудитория проекта — русскоязычные люди с высшим образованием, критически мыслящие и готовые перемещаться по всему миру. Около 80% — женщины. Возраст участников стартует от 2 лет, а кто-то отмечал в поездке и свое 70-летие. Сооснователи отмечают: работая с такой ЦА, они не конкурируют с классическими турагентствами и с организаторами других авторских путешествий, так как никто больше не специализируется на биологической и вообще естественно-научной тематике. Аудиторию приходится делить, скорее, с образовательными проектами, например, с направленными на изучении культуры, традиций разных народов. Во всех этих случаях клиент приходит не за отдыхом «все включено» — он едет за новыми знаниями.



Фото из личного архива

— Мы остаемся в рамках оригинальной концепции, VKUZtrip — это не масс-маркет, а индпошив, поэтому спрос на наши предложения есть всегда. На крупных платформах типа телеканалов, газет, радиостанций не рекламируемся. По-прежнему продвигаемся через Yoytube-канал Евгении Тимоновой (сейчас там более 400 тысяч подписчиков), а также через сайт и соцсети. У нас высокий показатель клиентской лояльности. Около 70% участников ездят с VKUZtrip регулярно, эффективно работает сарафанное радио.

В планах сооснователей — расширять географию поездок и делегировать обязанности. Евгения и Андрей хотят развить свой бизнес так, чтобы делать несколько путешествий одновременно, сохраняя и оригинальность, и качество услуг. Такой опыт у них уже есть, остается только масштабировать его.