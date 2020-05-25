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Американцы впервые сбили беспилотник лазером с корабля

25.05.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корабль ВМС США сбил беспилотник с помощью лазерного оружия. Это произошло впервые, пишет Business Insider.

USS Portland, десантный корабль-амфибия, на прошлой неделе во время демонстрации использовал твердотельный лазер, чтобы сбить дрон. Модель и класс беспилотника не уточняются.

По словам командира корабля Кэрри Сандерса, в результате испытаний удалось получить ценнейшую информацию о возможностях твердотельного лазерного оружия против потенциальных угроз.

В будущем флот США ожидает, что на море сильно возрастет количество небольших дистанционно управляемых кораблей и БПЛА. Также Китай, который становится основным соперником США в Мировом океане, может располагать достаточно совершенными дальнобойными ракетами. Для борьбы с ними американские военные и разрабатывают лазерное оружие.

Одним из преимуществ последнего является крайняя, запредельная по меркам обычных вооружений, дешевизна — из-за отсутствия боеприпасов как таковых. Программный менеджер по развитию лазерного оружия Гай Ренард заявил, что флоту США предоставят лазеры «по цене галлона (больше 4 литров — прим. TUT.BY) дизтоплива за выстрел».

 
 
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