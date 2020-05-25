Железная леди! Смотрите, как отреагировала на землетрясение премьер-министр Новой Зеландии

Источник материала: Tut.by

25 мая в Новой Зеландии произошло землетрясение. Причем в тот момент, когда по одному из новостных каналов выступала премьер-министр Джасинда Ардерн. Но интересен не этот факт, а как женщина отреагировала на подземные толчки.

На видео хорошо заметно, как за спиной и вокруг Джасинды Ардерн всё пришло в движение. Но несмотря на ощутимый толчок, Ардерн практически не прекращала улыбаться.

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when an earthquake struck during a live television interview Monday morning https://t.co/y6mi4M5mxb pic.twitter.com/L8uhle1rNT — TIME (@TIME) May 25, 2020

— У нас здесь землетрясение, довольно приличные толчки. Да, вы видите, за мной всё двигается, — улыбаясь, сказала она.

Впрочем, толчки быстро прекратились. А Ардерн заверила, что всё в порядке и ей ничего не угрожает:

— Надо мной не висит никакой осветительной техники, кажется, с точки зрения конструкции я в надежном месте.

Новая Зеландия находится на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, за неспокойную обстановку ее называют Дрожащими островами.