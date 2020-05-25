|
Железная леди! Смотрите, как отреагировала на землетрясение премьер-министр Новой Зеландии
Источник материала: Tut.by
25 мая в Новой Зеландии произошло землетрясение. Причем в тот момент, когда по одному из новостных каналов выступала премьер-министр Джасинда Ардерн. Но интересен не этот факт, а как женщина отреагировала на подземные толчки.
На видео хорошо заметно, как за спиной и вокруг Джасинды Ардерн всё пришло в движение. Но несмотря на ощутимый толчок, Ардерн практически не прекращала улыбаться.
— У нас здесь землетрясение, довольно приличные толчки. Да, вы видите, за мной всё двигается, — улыбаясь, сказала она.
Впрочем, толчки быстро прекратились. А Ардерн заверила, что всё в порядке и ей ничего не угрожает:
— Надо мной не висит никакой осветительной техники, кажется, с точки зрения конструкции я в надежном месте.
Новая Зеландия находится на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, за неспокойную обстановку ее называют Дрожащими островами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)