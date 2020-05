Железная леди! Смотрите, как отреагировала на землетрясение премьер-министр Новой Зеландии

Источник материала: Tut.by

25 мая в Новой Зеландии произошло землетрясение. Причем в тот момент, когда по одному из новостных каналов выступала премьер-министр Джасинда Ардерн. Но интересен не этот факт, а как женщина отреагировала на подземные толчки.

На видео хорошо заметно, как за спиной и вокруг Джасинды Ардерн всё пришло в движение. Но несмотря на ощутимый толчок, Ардерн практически не прекращала улыбаться.