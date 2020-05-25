Сразу двух нарушителей границы задержали пограничники в Дрогичинском районе

Источник материала: Пинский Вестник

22 мая с помощью технических средств охраны вблизи государственной границы был выявлен один неизвестный, который на велосипеде двигался вглубь Республики Беларусь.



В ходе поисковых мероприятий с применением служебной собаки неподалеку от деревни Сварынь пограничники задержали мужчину без документов, с его слов - гражданина Украины 1977 года рождения. В данный момент устанавливается его личность, после чего за нарушение границы он будет привлечен к административной ответственности и депортирован из Беларуси.



24 мая около 4 часов утра на погранзаставе «Сварынь» получили сигнал сработки одного из участков сигнализационного комплекса. По видеокамере дежурный наблюдал, как вдоль Белоозерского канала движется неизвестный. На место обнаружения оперативно выдвинулась тревожная группа, застава была поднята по тревоге. При отработке следа нарушителя задержали в лесном массиве.



Им оказался 37-летний гражданин Беларуси – житель Барановичского района. Мужчина пояснил, что ранее официально пересек границу в Украину, где находился на заработках, спустя некоторое время решил вернуться домой. Учитывая, что в украинских пунктах пропуска ограничено движение иностранных граждан и не пожелав обратиться в дипломатические либо консульские учреждения, он незаконно пересек государственный рубеж вне установленных мест. За нарушение пограничного законодательства гражданин привлечен к административной ответственности в размере 10 базовых величин.