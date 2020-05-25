«Терпимо». Президент охарактеризовал ситуацию в экономике Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

25 мая Александр Лукашенко провел совещание наиболее важным социально-экономическим и политическим вопросам.

На встречу были приглашены руководитель президентской администрации Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман и глава Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Лукашенко констатировал, что карантинные меры в ряде стран-партнеров Беларуси не могли не сказаться на ситуации в экономике. " Поэтому произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо», - заявил президент. Он выразил уверенность, что постепенное снятие ограничений в связи с пандемией в большинстве стране приведет к тому, что Беларусь сможет «быстро восстановить свою экономику".

Лукашенко отметил также, что некоторые отрасли – АПК, строительство, IT-сектор и ряд других – несмотря на сложную ситуацию, показали прирост.

Наиболее проблемная ситуация сложилась в промышленности – белорусские предприятия не смогли вовремя закупить комплектующие и продать свою продукцию. «Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее", - уверен президент.