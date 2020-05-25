ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Терпимо». Президент охарактеризовал ситуацию в экономике Беларуси

25.05.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

25 мая Александр Лукашенко провел совещание наиболее важным социально-экономическим и политическим вопросам.

На встречу были приглашены руководитель президентской администрации Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман и глава Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Лукашенко констатировал, что карантинные меры в ряде стран-партнеров Беларуси не могли не сказаться на ситуации в экономике. " Поэтому произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо», - заявил президент. Он выразил уверенность, что постепенное снятие ограничений в связи с пандемией в большинстве стране приведет к тому, что Беларусь сможет «быстро восстановить свою экономику".

Лукашенко отметил также, что некоторые отрасли – АПК, строительство, IT-сектор и ряд других – несмотря на сложную ситуацию, показали прирост.

Наиболее проблемная ситуация сложилась в промышленности – белорусские предприятия не смогли вовремя закупить комплектующие и продать свою продукцию. «Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее", - уверен президент.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 мая Александр Лукашенко провел совещание наиболее важным социально-экономическим и политическим вопросам.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии работает необычный подпольный театр (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика