«Претендовать на президентство может и бомж со свалки»: Ермошина дала эпичное интервью

Источник материала: KYKY

Глава ЦИК Лидия Ермошина дала интервью журналистке Татьяне Коровенковой из агентства БелаПАН. Беседа получилась прекрасной со всех сторон: чиновница рассказала и о «бомжах со свалки», и о «ничтожествах из соцсетей», и о предстоящей пенсии: скорее всего, нынешняя президентская кампания для Ермошиной окажется последней. Мы выбрали самые яркие цитаты из этого разговора.

О том, почему выборы назначили так, что на подачу документов о регистрации инициативной группы остался мизерный срок – всего неделя

«Это вопрос не ко мне, а к парламенту, который объявляет выборы. Выборы объявлены в сроки, предусмотренные законом, ни на один день этот срок не нарушен. Что касается кандидатов, то прямо в Избирательном кодексе написано, что они обязаны не позднее, чем за 85 дней до выборов представить документы в ЦИК и в течение пяти дней эти документы должны рассмотреть и зарегистрировать группы. То есть, на всю остальную кампанию остается 80 дней. Это требование закона, оно соблюдено.

Все знали, что выборы будут в августе. Это не секрет ни для кого, это постоянно обсуждалось. Поэтому собирать группу на последней стадии, когда уже наступил этот час, петух жаренный клюнул, – это было просто-напросто не солидно со стороны кандидатов. Это говорит о том, что решение они принимали спонтанно, оно не является достаточно продуманным».

О том, как выборы-2020 побили все рекорды по заявкам на регистрацию инициативных групп – и что в связи с этим нужно менять

«[Свои заявления подали 55 человек, и] это абсолютный рекорд. Объективной причиной этого является то, что наше законодательство содержит абсолютно пролетарскую норму, от которой нужно уходить. Эта норма связана с тем, что в кандидаты могут идти люди, которые имеют только некую социальную поддержку, то есть 100 человек, согласных собирать за них подписи. Чем потенциальный кандидат занимается, насколько вообще готов к управленческой и государственной деятельности – это закон не интересует.

Я думаю, что отсутствие избирательного залога либо требования по открытию и хотя бы частичному формированию избирательного счета (все то, что есть у наших соседей, я не предлагаю нечто за гранью здравого смысла) привело к тому, что у нас возможность выдвижения на первом этапе доступна любому, бомжу со свалки практически.

Понимаете, это нивелирует саму идею выборов. Не надо этим восхищаться, это очень плохо. Все-таки выборы президента — это элитный процесс с самого начала. <...> Существующая норма не учитывает, скажем так, совершенно изменившуюся психологию людей. Если в 1994 году все-таки люди достаточно критически оценивали свои способности и возможности, поэтому по определению не могло быть слишком много кандидатов на этот пост, то сейчас социальные сети, которые каждое ничтожество могут сделать знаменитостью, совершенно лишили очень многих людей критической оценки своих возможностей и способностей. Там каждый становится знаменитым. И вот это изменение морали тоже повлияло на такой приток кандидатов. Нужно ужесточать требования, нужно обязательно вводить некий имущественный залог, который по крайней мере подтверждает серьезность намерений человека».

О том, почему блогера Тихановского арестовали сразу же после того, как он заявил о своих президентских амбициях

«Я это не буду обсуждать, потому что я не курирую работу правоохранительных органов. Заявлять мы все можем все, что угодно. Но это не значит, что это будет реализовано. Госпожа Тихановская, жена господина Тихановского, в середине дня присутствовала на заседании ЦИК [где было отказано в регистрации инициативой группы Тихановского] и ни слова не сказала, что она будет участвовать в выборах. А через несколько часов принесла документы [на регистрацию своей инициативной группы] и мне ответила, что всю жизнь мечтала, оказывается, об этом. Поэтому как мы можем какие-то слова учитывать? Мы учитываем юридические действия».

О том, как собираются подписи за Александра Лукашенко

«Я это не видела, [чтобы работников БМЗ против их воли включили в инициативную группу действующего президента Беларуси]. Пусть обращаются в прокуратуру, потому что это нарушение избирательных прав граждан, и они расследуют это дело. Что же касается принудительного включения, я не верю вообще в истинность этого сообщения. И вот почему: списки инициативных групп не опубликованы, удостоверения членам группы не раздавались. Так скажите, откуда взялась эта информация».

О планах уйти в отставку после выборов

«Это не мои планы. Это, собственно говоря, логика вещей и событий. В следующем году истекает срок полномочий всей Центральной комиссии. И новый состав должен быть образован где-то до лета, потому что осенью, если не изменится Конституция и не будет проводиться референдум, начнется избирательная кампания по выборам в местные советы депутатов. Ее, конечно, уже должны проводить другие люди, потому что в середине кампании менять состав ЦИК – это просто напросто противоречит здравому смыслу. Поэтому я думаю, что со мной вы контактировать будете менее года».

О том, что делать, покинув пост главы ЦИК

«Как и у всех – ждать ухода из жизни».