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Жители Австралии приняли российский космический мусор за метеоритный дождь
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 22 мая, жители Виктории, штата на юго-востоке Австралии, увидели в небе «метеоритный дождь». Но на деле это оказались обломки российского космического корабля. Об этом
На кадрах выше можно увидеть, что яркий метеорит в течение 20 секунд медленно движется по небу.
После получения сообщений о предполагаемом метеорном потоке главный директор Государственной аварийной службы Виктории Тим Вибуш (Tim Wiebusch) выпустил предупреждение, в котором говорилось, что «всего лишь космический мусор, возвращающийся в атмосферу».
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