Жители Австралии приняли российский космический мусор за метеоритный дождь

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 22 мая, жители Виктории, штата на юго-востоке Австралии, увидели в небе «метеоритный дождь». Но на деле это оказались обломки российского космического корабля. Об этом пишет Tech Times.

EPIC! Check out this incredible vision captured by Mel Aldridge not long ago at Cashmore near Portland! We’re getting plenty of reports. @abcmelbourne pic.twitter.com/1KuldCy6OJ — Vic Storm Chasers (@VicStormChasers) May 22, 2020

На кадрах выше можно увидеть, что яркий метеорит в течение 20 секунд медленно движется по небу.

После получения сообщений о предполагаемом метеорном потоке главный директор Государственной аварийной службы Виктории Тим Вибуш (Tim Wiebusch) выпустил предупреждение, в котором говорилось, что «всего лишь космический мусор, возвращающийся в атмосферу».