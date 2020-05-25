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Жители Австралии приняли российский космический мусор за метеоритный дождь

25.05.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу, 22 мая, жители Виктории, штата на юго-востоке Австралии, увидели в небе «метеоритный дождь». Но на деле это оказались обломки российского космического корабля. Об этом пишет Tech Times.

На кадрах выше можно увидеть, что яркий метеорит в течение 20 секунд медленно движется по небу.

После получения сообщений о предполагаемом метеорном потоке главный директор Государственной аварийной службы Виктории Тим Вибуш (Tim Wiebusch) выпустил предупреждение, в котором говорилось, что «всего лишь космический мусор, возвращающийся в атмосферу».

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