С фуд-зоной и коптильней. «Санта» открыла самый большой магазин в Сухарево

Брестская сеть «Санта» открыла супермаркет в ТЦ «Магнит» на улице Шаранговича, 25. Привычные витрины с продуктами разбавили коптильней и фуд-зоной. Магазин стал едва ли не самым большим в Сухарево.

Супермаркет находится на пересечении улиц Шаранговича и Горецкого. Долгое время на месте ТЦ «Магнит» работал «Рублёвский», но последние месяцы помещение пребывало на капитальном ремонте. Брестский ритейлер преобразил торговый зал: поставил новые витрины, обустроил продуктовые острова и обновил интерьер. Это первый такой магазин в минском «спальнике».

«Для жителей Сухарево это всегда было популярное место с интенсивным трафиком. Так что изначально мы хотели создать здесь что-то особенное, да и масштабы торгового центра это позволяли. Новый супермаркет выполнен на качественно новом уровне, что потребовало серьезной реконструкции. Инвестиции в объект были такими же, как если бы мы запускали магазин в только что построенном здании», – поясняют в сети «Санта».

Витрины вмещают более 10 000 наименований товаров. Покупателям предлагают богатый выбор мясных и молочных продуктов, есть и копчености собственного производства. Большое место занимает зона фруктов, овощей и зелени. Рядом собраны десятки видов рыб и морепродукты.

В супермаркете развивают формат Food-to-Go. В фуд-зоне предлагают полуфабрикаты, салаты и суши, а на гриле запекаются цыпленок и ребрышки. Нашлось место и пекарне, где готовят из свежего, а не замороженного теста.

«Ставка сделана на вкусный выбор белорусских и импортных продуктов. Многое готовится на месте: копчености, полуфабрикаты, суши и другие блюда. Мы постарались выйти за рамки классического продуктового магазина», – отмечают в сети «Санта».

Супермаркет «Санта» в ТЦ «Магнит» работает с 8 до 23 часов. Покупателей обслуживают 6 касс.

Напомним, брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит свыше 150 розничных магазинов, а общее число работников превышает 7000 человек.