Премьеру Купаловского театра «Кароль Лір» покажут в прямом эфире VOKA

29 мая на видеосервисе VOKA состоится трансляция новейшего спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы «Кароль Лір». Постановку можно будет увидеть бесплатно из любой точки Беларуси. Онлайн-показ проводится в рамках специального проекта к 100-му сезону театра, который проходит при поддержке генерального партнера – компании А1.

«Кароль Лір» стал первой и главной премьерой юбилейного сезона – к этой знаменитой пьесе купаловцы обратились впервые. Чтобы герои Шекспира заговорили по-белорусски, для постановки режиссер Николай Пинигин взял текст Юрия Гаврука – выдающегося переводчика и в прошлом редактора театра.

Сценография и костюмы к этому спектаклю сделаны молодой художницей Екатериной Шиманович, чья дебютная работа на большой сцене Купаловского – «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» – стала одним из главных театральных открытий прошлого сезона. Музыка к постановке написана композитором Андреем Зубричем.

В роли Лира – народный артист Беларуси Виктор Манаев. Воспитав трех дочерей, король Британии решает поделить государство на части и отдать корону. Уставший правитель хочет дожить свои дни в любви. Но наследники думают иначе – получив власть, они отказываются от отца и старого короля. Лир становится изгнанником в голом поле, где от былого величия остались только блеклые воспоминания.

Роли дочерей Лира исполняют Виктория Чавлытко (Гонерилья), Валентина Гарцуева (Регана) и Марта Голубева (Корделия). Также в спектакле задействованы Дмитрий Есеневич, Роман Подоляко, Игорь Сигов, Андрей Градобоев, Иван Кушнерук, Иван Трус, Андрей Дробыш, Александр Казелло, Александр Павлов, Александр Зеленко, Андрей Ковальчук, Павел Остроух, Михаил Свита, Павел Павлють.