|
Как вкусно приготовить рыбу? Этот маленький секрет от известного повара поможет вам
Источник материала: СТВ
Малайзийский шеф-повар поделился секретом, как в домашних условиях вкусно приготовить рыбу. И нужно для этого не так уж много.
Как
При покупке нужно обратить внимание на глаза рыбы: они должны быть ясными и блестящими. Кроме того, не следует бояться понюхать рыбу, если у неё неприятный запах – лучше не покупать.
Для приготовления блюда потребуется 200 граммов филе, соль, растительное и сливочное масло. Рыба кладётся на сковороду кожей вниз и обжаривается на маленьком огне до появления золотистой корочки. Далее на сковороду добавляется сливочное масло, а рыба переворачивается. Затем следует ожидать, когда она полностью прожарится.
В то же время разогревается сковорода меньшего размера, она смазывается маслом, а затем на ней обжаривается нашинкованный кубиками сельдерей.
Наконец, рыба выкладывается на тарелку и украшается базиликом, жаренным луком-шалотом, маринованным зелёным луком, кусочками и листьями сельдерея.
Кстати, ранее мы рассказывали о нескольких простых рецептах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малайзийский шеф-повар поделился секретом, как в домашних условиях вкусно приготовить рыбу. И нужно для этого не так уж много. Как сообщает Lifestyle Asia, уроженец...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)