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Как вкусно приготовить рыбу? Этот маленький секрет от известного повара поможет вам

25.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Малайзийский шеф-повар поделился секретом, как в домашних условиях вкусно приготовить рыбу. И нужно для этого не так уж много. 

Как сообщает Lifestyle Asia, уроженец Канады Тайсон Джи советует для начала определиться с рыбой. Повар рекомендует округлую рыбу: окуня, треску, лосося или леща. Сам Джи воспользовался луцианом. 

При покупке нужно обратить внимание на глаза рыбы: они должны быть ясными и блестящими. Кроме того, не следует бояться понюхать рыбу, если у неё неприятный запах – лучше не покупать. 

Как вкусно приготовить рыбу? Этот маленький секрет от известного повара поможет вам
Фото: instagram.com/tyson_gee 

Для приготовления блюда потребуется 200 граммов филе, соль, растительное и сливочное масло. Рыба кладётся на сковороду кожей вниз и обжаривается на маленьком огне до появления золотистой корочки. Далее на сковороду добавляется сливочное масло, а рыба переворачивается. Затем следует ожидать, когда она полностью прожарится.

В то же время разогревается сковорода меньшего размера, она смазывается маслом, а затем на ней обжаривается нашинкованный кубиками сельдерей. 

Наконец, рыба выкладывается на тарелку и украшается базиликом, жаренным луком-шалотом, маринованным зелёным луком, кусочками и листьями сельдерея. 

Кстати, ранее мы рассказывали о нескольких простых рецептах. 

Эти блюда готовятся из того, что почти всегда есть под рукой (здесь подробнее). 

Люди в материале: Тайсон Джи, Tyson Gee

 
 
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Малайзийский шеф-повар поделился секретом, как в домашних условиях вкусно приготовить рыбу. И нужно для этого не так уж много.  Как сообщает Lifestyle Asia, уроженец...
 
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