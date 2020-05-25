В Гомельском районе водитель такси вылетел с перрона прямо на железную дорогу

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе водитель такси не справился с управлением и оказался на железнодорожных путях. Подробности TUT.BY сообщили в УВД.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Инцидент произошел в шесть утра 25 мая на станции Зябровка.

29-летний водитель такси Maxim на скорости вылетел с перрона на железнодорожные пути.

Мужчина не пострадал. А вот авто ждет ремонт.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Прибывшие к месту ДТП сотрудники ГАИ обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако от освидетельствования он отказался.

По факту ДТП проводится проверка.