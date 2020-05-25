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В Гомельском районе водитель такси вылетел с перрона прямо на железную дорогу

25.05.2020 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе водитель такси не справился с управлением и оказался на железнодорожных путях. Подробности TUT.BY сообщили в УВД.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Инцидент произошел в шесть утра 25 мая на станции Зябровка.

29-летний водитель такси Maxim на скорости вылетел с перрона на железнодорожные пути.

Мужчина не пострадал. А вот авто ждет ремонт.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Прибывшие к месту ДТП сотрудники ГАИ обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако от освидетельствования он отказался.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомельском районе водитель такси не справился с управлением и оказался на железнодорожных путях.
 
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