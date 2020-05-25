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Россия ввела запрет на импорт топлива

25.05.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: topdialog.ru

Временный запрет продлится до 1 октября и коснется бензина, дизельного топлива, керосина и некоторых других видов топлива.

Соответствующее постановление приняло российское правительство по предложению Минэнерго. Так ведомство планирует защитить внутренний рынок. Инициативу поддержал вице-премьер Юрий Борисов.

«...В целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива правительство РФ постановляет: установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению»,— говорится в постановлении.

 
 
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Временный запрет продлится до 1 октября и коснется бензина, дизельного топлива, керосина и некоторых других видов топлива.
 
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