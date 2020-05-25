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Россия ввела запрет на импорт топлива
25.05.2020 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: topdialog.ru
Временный запрет продлится до 1 октября и коснется бензина, дизельного топлива, керосина и некоторых других видов топлива.
Соответствующее постановление приняло российское правительство по предложению Минэнерго. Так ведомство планирует защитить внутренний рынок. Инициативу поддержал вице-премьер Юрий Борисов.
«...В целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива правительство РФ постановляет: установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению»,— говорится в постановлении.
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Временный запрет продлится до 1 октября и коснется бензина, дизельного топлива, керосина и некоторых других видов топлива.
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