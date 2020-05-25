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Весна в Беларуси: перелетные птицы вернулись, а в зоопарке – бэби-бум
25.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси считают перелетных птиц, которые вернулись после зимовки. Пернатые готовятся вывести потомство. А вот в зоопарке Минска настоящий беби-бум. Что происходит весной в мире животных и птиц, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
На любую прогулку бинокль и справочник. Александр Винчевский птиц изучает больше 30 лет. Но до сих пор регистрирует новых пернатых мигрантов. В Беларуси 300 видов птиц. Все перелетные уже вернулись на родину. Маршрут их путешествия орнитологи и любители отмечали на онлайн-карте.
Птичий концерт орнитолог безошибочно раскладывает на партии. Сейчас у птиц период гнездования. Поэтому трели не умолкают. У большинства пернатых поют только самцы.
Чтобы услышать голоса птиц, необязательно идти в парк. Белорусским пернатым теперь можно позвонить. Мобильные номера появились у зяблика, соловья, снегиря. Сейчас наберем дрозда.
Пока птицы только планируют потомство, в Минском зоопарке начался весенний бэби-бум.
Это полосатые мангусты. Маленькие хищники пока под присмотром зоотехников, но уже скоро их подселят к остальным сородичам. Счастливыми родителями стало и семейство яков. Детеныш у Чиги и Тиба родился на День Победы. Клички у новорожденного еще нет. Пока он ни на шаг не отходит от мамы питается ее молоком. Пополнения ждут муфлоны и козы.
В летних апартаментах зоопарка осваиваются пеликаны, тапиры, карликовые свинки. Но май бьет рекорды по холоду. И переселение в открытые вольеры сейчас приостановили. Ждут, когда ночная температура поднимется выше плюс 10 градусов.
А вот белок уже можно увидеть в городских парках. В Минске популяция этих зверьков за последние несколько лет выросла в два раз. Специалисты объясняют: это из-за изменения климата – зимы стали теплыми.
Городские белки не отказываются от угощений. Подкармливать хвостатых можно несолеными и нежареными семечками и орехами. А вот хлеб лучше оставить дома.
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Пернатые заливаются брачными трелями, а мангусты и яки в Минском зоопарке уже дождались пополнения.
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