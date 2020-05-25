Весна в Беларуси: перелетные птицы вернулись, а в зоопарке – бэби-бум

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси считают перелетных птиц, которые вернулись после зимовки. Пернатые готовятся вывести потомство. А вот в зоопарке Минска настоящий беби-бум. Что происходит весной в мире животных и птиц, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

«Вон там сидит сорокопут-жулан. В Минске это вообще очень редкая птица, а в Западной Европе исчезающий вид», – рассказал директор общественной организации по защите птиц Беларуси Александр Винчевский.

На любую прогулку бинокль и справочник. Александр Винчевский птиц изучает больше 30 лет. Но до сих пор регистрирует новых пернатых мигрантов. В Беларуси 300 видов птиц. Все перелетные уже вернулись на родину. Маршрут их путешествия орнитологи и любители отмечали на онлайн-карте.

«Вот здесь сейчас поет чечевица и соловей, чуть дальше – зяблик, а там завирушка и воробьи чирикают», – отметил Винчевский.

Птичий концерт орнитолог безошибочно раскладывает на партии. Сейчас у птиц период гнездования. Поэтому трели не умолкают. У большинства пернатых поют только самцы.

Чтобы услышать голоса птиц, необязательно идти в парк. Белорусским пернатым теперь можно позвонить. Мобильные номера появились у зяблика, соловья, снегиря. Сейчас наберем дрозда.

Пока птицы только планируют потомство, в Минском зоопарке начался весенний бэби-бум.

«Им месяц уже. Они уже сами кушают. Так они кушали с соски», – говорит сотрудник зверинца.

Это полосатые мангусты. Маленькие хищники пока под присмотром зоотехников, но уже скоро их подселят к остальным сородичам. Счастливыми родителями стало и семейство яков. Детеныш у Чиги и Тиба родился на День Победы. Клички у новорожденного еще нет. Пока он ни на шаг не отходит от мамы питается ее молоком. Пополнения ждут муфлоны и козы.

В летних апартаментах зоопарка осваиваются пеликаны, тапиры, карликовые свинки. Но май бьет рекорды по холоду. И переселение в открытые вольеры сейчас приостановили. Ждут, когда ночная температура поднимется выше плюс 10 градусов.

«На этой недели планировали перевести дикобразов, фламинго, но погода, конечно, не радует. Поэтому подождём. Как только потеплеет, всех наших животных экзотических можно будет увидеть в уличных вольерах», – пообещала методист Минского зоопарка Ольга Колмакова.

А вот белок уже можно увидеть в городских парках. В Минске популяция этих зверьков за последние несколько лет выросла в два раз. Специалисты объясняют: это из-за изменения климата – зимы стали теплыми.

«Это все усложняется, когда морозные зимы, когда небольшой урожай шишек. Вот тогда им очень сложно зимовать. Когда же зимы теплые, то они лучше зимуют, больше выживают и более крепкий у них иммунитет», – пояснила ведущий научный сотрудниц Центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Ирина Соловей.

Городские белки не отказываются от угощений. Подкармливать хвостатых можно несолеными и нежареными семечками и орехами. А вот хлеб лучше оставить дома.