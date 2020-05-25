Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гродно 27-28 мая

Источник материала: Вороновская газета

Гродно 27-28 мая " width="599" height="363">



Новый формат для поиска работы в Гродно становится уже традиционным. В марте уже прошла электронная ярмарка вакансий «Найдем работу вместе!». За два дня почти 600 человек просмотрели предложенную информацию, 211 сообщений было в чатах, 33 посетителя отправили свои резюме нанимателю для рассмотрения.

Как сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома, данная форма проведения ярмарки находит отклик среди жителей города, особенно в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Она позволяет соискателям, не выходя из дома, заниматься поиском работы, а нанимателям из офиса провести предварительное собеседование. Следующая электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте e-vacancy.by . На протяжении двух дней можно будет ознакомиться с предложенными вакансиями, а также отправить свое резюме нанимателю. Непосредственно пообщаться с представителями кадровых служб, задать вопросы по интересующим вакансиям, получить информацию об условиях труда, режиме работы и размере зарплаты в онлайн-режиме можно будет в эти дни с 10.00 до 12.00 часов.

Свое желание участвовать и предложить свои вакансии выразили Гродненский филиал РУП «Белпочта», ОАО «БелТАПАЗ», УГП «Гродненское троллейбусное управление», ОАО «Радиоволна», ОАО «Гродненский стеклозавод», УП «Цветлит» ОО «БелОГ», ОАО «Белкард» и другие предприятия.

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