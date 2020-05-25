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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гродно 27-28 мая
25.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно 27-28 мая " width="599" height="363">
Новый формат для поиска работы в Гродно становится уже традиционным. В марте уже прошла электронная ярмарка вакансий «Найдем работу вместе!». За два дня почти 600 человек просмотрели предложенную информацию, 211 сообщений было в чатах, 33
Как сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома, данная
Свое желание участвовать и предложить свои вакансии выразили Гродненский филиал РУП «Белпочта», ОАО «БелТАПАЗ», УГП «Гродненское троллейбусное управление», ОАО «Радиоволна», ОАО «Гродненский стеклозавод», УП «Цветлит» ОО «БелОГ», ОАО «Белкард» и другие предприятия.
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Новый формат для поиска работы в Гродно становится уже традиционным. В марте уже прошла электронная ярмарка вакансий «Найдем работу вместе!». За два дня почти 600...
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