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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гродно 27-28 мая

25.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гродно 27-28 маяГродно 27-28 мая " width="599" height="363">

Новый формат для поиска работы в Гродно становится уже традиционным. В марте уже прошла электронная ярмарка вакансий «Найдем работу вместе!». За два дня почти 600 человек просмотрели предложенную информацию, 211 сообщений было в чатах, 33 посетителя отправили свои резюме нанимателю для рассмотрения.

Как сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома, данная форма проведения ярмарки находит отклик среди жителей города, особенно в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Она позволяет соискателям, не выходя из дома, заниматься поиском работы, а нанимателям из офиса провести предварительное собеседование. Следующая электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте e-vacancy.by. На протяжении двух дней можно будет ознакомиться с предложенными вакансиями, а также отправить свое резюме нанимателю. Непосредственно пообщаться с представителями кадровых служб, задать вопросы по интересующим вакансиям, получить информацию об условиях труда, режиме работы и размере зарплаты в онлайн-режиме можно будет в эти дни с 10.00 до 12.00 часов.

Свое желание участвовать и предложить свои вакансии выразили Гродненский филиал РУП «Белпочта», ОАО «БелТАПАЗ», УГП «Гродненское троллейбусное управление», ОАО «Радиоволна»,  ОАО «Гродненский стеклозавод»,  УП «Цветлит» ОО «БелОГ», ОАО «Белкард» и другие предприятия.

https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Новый формат для поиска работы в Гродно становится уже традиционным. В марте уже прошла электронная ярмарка вакансий «Найдем работу вместе!». За два дня почти 600...
 
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