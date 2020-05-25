Граффити в Волковыске: уличное искусство становится частью жизни города

Источник материала: Новости Волковыска

Граффити на фасаде «панельки»

Сколько раз мы слышали от горожан, что Волковыск выглядит в большинстве своем серо и неказисто. Что говорить, граница рядом, успели волковычане посмотреть как живут в Европе, да и отпуском на заморском курорте сейчас никого уже не удивить. Мол, вот за границей даже жилье эконом-класса стараются украсить, улучшить. Там к оформлению жилого фонда подходят более смело.

Для того чтобы разукрасить фасад дома, не нужно много денег. Все равно каждый, кто живет в квартире, делает отчисления на капитальный ремонт. А если ты живешь в кооперативном доме, то тем более знаешь, куда расходуется каждая копейка. Почему бы на эти деньги не перекрасить дом в приятные цвета?

Все зависит от людей и их отношения. В корне все взять и изменить предложила жильцам своего дома председатель ЖСПК-36 Инна Евгеньевна Чверток.

Подъезд дома № 41, что по улице Панковой, давно требовал ремонта. Как-никак, возраст – двадцать два года. Но Инне Евгеньевне давно хотелось сделать дом образцовым во всех отношениях, чтобы было приятно всем жильцам после тяжелого рабочего дня зайти в уютный подъезд и увидеть позитивный пейзаж.

Идею на общем собрании поддержали члены кооператива и «кухня завертелась».

Инна Евгеньевна прошерстила вдоль и поперек интернет, провела «кастинг», выбрала художника, согласовала эскиз, не забыв учесть и практическую сторону вопроса – внизу часть граффити должно быть темного цвета, дабы не загрязнялось.

И вот второй день на подъезде дома работает уличный художник. На стену дома, хорошо просматривающуюся с дороги Ятвезь - Универсам он наносит пейзаж.

Кроме того, около подъезда и чуть поодаль установлены две антивандальные скамейки, в которых предусмотрен навес от дождя и ветра.

А в планах выставить ограждение, дабы асоциальные элементы не тревожили покой жильцов, а детишки могли играть на своей детской площадке. Да-да, будет и такое!

Нелегкое это дело — преобразить подъезд «панельки», но Инна Евгеньевна верит – все получится, обронив напоследок, что это еще не все…















