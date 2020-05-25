Источник материала: Новости Волковыска

31 мая 2020 года в Гродненской области открывается сезон рыбной ловли с использованием маломерных судов. Все усиленно готовят рыболовные снасти, и прочую крайне необходимую мелочь. Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что необходимо подготовить и маломерное судно.

В первую очередь, маломерное судно необходимо зарегистрировать. Если оно моторное, то не зависимо от грузоподъемности, если гребное, то лишь грузоподъемностью 225 кг более. За нарушение Правил регистрации и учета судов статьей 18.39 КоАП Республики Беларусь предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.

Во-вторых, представить судно на техническое освидетельствование. Эксплуатация маломерного судна, не прошедшего техническое освидетельствование, находящегося в неисправном техническом состоянии и (или) без необходимого комплекта оснащения на основании ст.18.8.1 КоАП Республики Беларусь влечет административную ответственность в идее предупреждения или штрафа в размере до 3 базовых величин.

Хотелось бы напомнить родителям, отпускающим своих детей на рыбалку, что управление моторным маломерным судном разрешается лицам, достигшим 18 летнего, а гребным -16 летнего возраста.

Уважаемые судовладельцы, позаботьтесь о своей безопасности заранее. Это поможет вам спасти жизнь свою и ваших близких, сохранить здоровье и не опустошить кошелек.