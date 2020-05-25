Источник материала: Новости Волковыска

Масштаб проблемы бездомных животных давно так велик, что чтобы решить эту беду, волонтерами должно стать все население страны. Или хотя бы часть чиновников и депутатов должна начать мыслить о животных, как волонтеры, ценить и уважать каждую жизнь. Фраза «Я - Жизнь, и я хочу жить среди Жизней, которые хотят жить» должна стать понятна и близка всем нашим соотечественникам.

Ну а пока в Волковыске зарегистрировано новое объединение защиты животных «ВолкоВита». Добро пожаловать, «ВолкоВита» в ряды защитников природы! Вопрос о создании такого объединения в Волковыске назревал давно.

В Волковыске, как и в любом другом райцентре, ситуация связанная с бездомными животными по ужасу и размаху не отличается ни от одного места в нашей большой стране. Происходят систематические отстрелы животных (на глазах у людей, этому собраны фото и видео подтверждения), причем животных отстреливают как бездомных, так и домашних. Пункт временного содержания в Волковыске отсутствует. Животных просто убивают на месте.

Неравнодушные волковчане начали объединять свои силы против жестокого обращения с животными в своей области. У каждого из волонтера Волковыска имеется богатый личный опыт. У кого-то собаки, у кого-то коты, у кого-то и те и другие. Не купленные, а подобранные, большие и маленькие, несчастные и больные, здоровые и инвалиды и т.п. Каждый из местных волонтеров, помимо большой пушистой семьи у себя в доме, кормил и кормит тех, кто живет на улице. И вот первые 10-15 человек начали объединятся в сообщество в Волковыске, а к ним примыкать такие же защитники животных. Новый отряд волонтеров будет решать серьезные вопросы с местной властью сейчас как юридическое лицо на официальном уровне. Пока людей немного, но работа ведется активная, большая и серьезная. Все как и везде: помощь самым нуждающимся, поиск нового дома, вакцинация и стерилизация, содержание бездомных животных. Самый главный вопрос на данный момент у «ВолкоВиты» - отсутствие помещения для временного содержания котов и собак и, конечно, нужны волонтерские руки!

В первые планы ВООЗЖ «ВолкоВита» входит:

Обращение в РИК о возможности выделения места, для содержания животных;

Урегулирование вопроса об отстреле животных с ЖКХ;

Сотрудничество с местной газетой об информировании населения о работе ООЗЖ;

Помощь бездомным животным;

Снижение численности безнадзорных животных гуманными методами (стерилизация и ее пропаганда);

Привлечение внимания общественности к данной проблеме;

Формирование у граждан гуманного отношения к животным.