"Радуйся, Николае, великий чудотворче"

Источник материала: Ивьевский край

22 мая православная церковь отмечает один из наиболее почитаемых христианских праздников - День святителя Николая Чудотворца.

Николай Чудотворец - один из самых почитаемых в христианстве святых. Его образ всегда олицетворял доброту, сострадание к людям, всевышнюю помощь в хороших начинаниях. Память святого отмечается два раза в год - 22 мая и 19 декабря.





Предполагается, что он жил в III-IV веке в городе Миры Ликийские, на руинах которого был построен город Демре. Он был рожден в семье состоятельных родителей-христиан и получил начальное образование. Когда его родители умерли, святитель Николай отдал унаследованное состояние нуждающимся.

Святитель Николай известен как покровитель мореплавателей. Жизнеописание Николая Чудотворца гласит, что во время одного из своих путешествий он сумел воскресить моряка, который, сорвавшись с корабля, разбился насмерть. Еще при жизни Николая Чудотворца называли избавителем от напрасной смерти.

История запомнила множество деяний святителя. Во времена правления Константина Великого во Фригии поднялся мятеж. Царь надеялся усмирить народ, отправив туда войска под командованием трех воевод. Некоторые воины, выходя на берег за продуктами, начали грабить население. Тогда между жителями и воинами началась жестокая схватка. Узнав о беде, Николай Чудотворец лично отправился в Плакомат и положил конец вражде. Затем с тремя старшинами направился во Фригию, где увещеванием и добрым словом усмирил мятеж.

Однажды святителю Николаю сообщили, что градоправитель города Миры Евстафий невинно осудил на смерть трех людей, которых жестоко оклеветали. Поспешив в Миры, он прибыл в самый миг казни. Палач уже был готов занести меч, когда Николай Чудотворец властным голосом повелел освободить невиновных.

Впоследствии святой Николай стал архиепископом в Мире. Он был справедливым, кротким и отзывчивым.

Мощи святителя Николая

Мощи праведника остались нетленны, и по сей день источают благоухающее миро, а по молитвам его продолжаются чудеса. После смерти мощи находились в кафедральной церкви города Миры Ликийские, где он служил архиепископом, пока в Греции не наступили тяжелые времена. Турки постоянно разоряли ее территории, грабили и сжигали города, оскверняли святые места. Они стремились уничтожить останки святого Николая, которого глубоко чтил весь христианский народ.

В 1087 году жители города Бар приехали в Миры, чтобы забрать мощи святого. Для этого им пришлось связать охранников-монахов. 8 мая судно прибыло в город, а на следующий день мощи святого торжественно внесли в храм святого Стефана в Италии.

Спустя год после спасения мощей в Бари возвели базилику в его честь. Сейчас у мощей святого могут помолиться все желающие - ковчег с ними хранится в этой базилике.

Спустя несколько лет оставшаяся часть мощей была перевезена в Венецию, а в Мирах осталась небольшая частица.

В честь перенесения мощей Николая Угодника и установлен этот особый праздник.

Традиции и обычаи

С праздником связано множество традиций, которые относятся к посевному сезону. Наши предки с нетерпением ожидали этого дня и прихода тепла.

С Николы Летнего начинали сеять гречку и стричь овец, уже не опасаясь крепких заморозков, способных навредить посевам и животным.

По традиции в день праздника молятся Николаю Угоднику, чтобы он помог вырастить хороший урожай, уберег посевы от морозов и сильных ливней, а крестьянам дал сил преодолеть тяжелые дни посевных.

На Николу Вешнего и по сей день проводят молебны, чтобы получить покровительство святого, попросить его о благополучии и здоровье.

Николай Чудотворец является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией. Именно поэтому до 22 мая не купались в водоемах. На каждом судне есть икона с изображением святого. Ему молятся, чтобы стихия не стала причиной разного рода бед.

По обычаю в день праздника до зари умываются росой и ходят по ней босиком, чтобы хвори отступили. Девушки умываются каплями росы, чтобы надолго сохранить красоту и молодость, а парни благодаря такому обряду набираются сил.

Приметы

По примете в этот день важно раздать все долги, чтобы не быть никому обязанным. Наши предки считали, что тем, кто не отдаст занятое, ходить в должниках весь год и жить в нужде.

После Николы Вешнего наступает настоящее летнее тепло. Поверье гласит, что в день праздника дождь несет благодать с Небес, и человек, который под него попадет, будет удачливым весь год до следующего праздника Николы.

Наши предки в день праздника прислушивались к лягушкам, и если они громко квакали, то ждали богатого урожая овса.

Примета гласит, что тем, кто на Николу нищего накормит, не быть в нужде.

По примете, на Николу нужно обязательно помириться со всеми, с кем есть конфликты. Считается, что святитель Николай Чудотворец помогает враждующим сторонам прекратить разногласия. Тем, кто не желает идти на перемирие, грозят проблемы в будущем.

Говорят, что в день праздника нужно сватать невест, чтобы семейная жизнь была гладкой и безбедной.

Согласно народным поверьям, оба Николы - и зимний (19 декабря), и вешний - погоду устанавливают. Говорят, что:

Никола вешний - с теплом, Никола зимний - с морозом.

Пришел бы Никола - а тепло будет.

До весеннего Николы нельзя купаться.

И. МИХАЙЛОВА.