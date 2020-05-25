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В Слуцке женщина выпила, поссорилась с мужем и поехала кататься на авто. Мужчина позвонил в ГАИ

25.05.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали нетрезвую женщину за рулем автомобиля в Слуцке. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милицию позвонил мужчина и рассказал, что поссорился с женой, а та, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрала ключи от его авто и уехала.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль на улице Магистральной. На требование выйти из автомобиля женщина ответила отказом. После продолжительных уговоров милиционеры под руки вывели нарушительницу из авто и доставили в РОВД. В отношении женщины составили протоколы за «пьяную» езду и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

По факту оказанного неповиновения законным требованиям сотрудников ОВД женщина полностью признала свою вину. Суд учел ее чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, а также сложную жизненную ситуацию, и оштрафовал на 2 базовые величины.

 
 
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В отношении женщины составили протоколы за «пьяную» езду и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных...
 
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