 Александр Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача

Источник материала: Ивьевский край

Президент знакомится с белорусскими разработками зенитного ракетного вооружения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая в военной сфере стоит стратегическая задача. Об этом глава государства заявил сегодня во время ознакомления с военными разработками , передает корреспондент БЕЛТА.





"Речь сегодня пойдет о производстве ракетного вооружения. Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что, конечно, разработка соответствующего вооружения и в целом поддержание обороноспособности армии стоит больших средств. "Как бы это ни было дорого. А это очень дорого, особенно в это время. Денег лишних нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает (это перекладывается на весь мир, и на нас в том числе). Поэтому лишних денег нет, тем не менее приходится тратиться и на оборону", - заявил Президент.





"Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг (в случае военной агрессии со стороны. - Прим. БЕЛТА), - нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие", - отметил белорусский лидер. Кроме того, учитывая лесисто-болотистые природные условия в Беларуси, армия приспосабливается под это.

"В этом направлении мы развиваем свои Вооруженные Силы. Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства", - рассказал глава государства.





























"Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", - подчеркнул Президент.