Новый челлендж #молодежь_в_ пользу_здоровья обявили в БРСМ

Источник материала: Ивьевский край

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и приближающимися выпускными вечерами мы объявляем новый челлендж #молодежь_в_пользу_здоровья. Об этом рассказала первый секретарь райкома «БРСМ» Арина Бородынкина. Для того, чтобы принять участие в нем Вам предлагается снять небольшой видеоролик главные цели которого: отказаться от пышных выпускных; не посещать массовые мероприятия; профилактика ковид; забота о родителях; приближающаяся вступительная кампания (поступление в ВУЗы).

Присылайте свои видео на электронную почту Ивьевского районного комитета ОО "БРСМ" //e.mail.ru/compose?To=Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с 19 по 22 мая.

Самые креативные ролики будут опубликованы на нашей страницеinstagram и награждены призами!





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