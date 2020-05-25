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Новый челлендж #молодежь_в_ пользу_здоровья обявили в БРСМ

25.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и приближающимися выпускными вечерами мы объявляем новый челлендж #молодежь_в_пользу_здоровья. Об этом рассказала первый секретарь райкома «БРСМ» Арина Бородынкина. Для того, чтобы принять участие в нем  Вам предлагается снять небольшой видеоролик главные цели которого:  отказаться от пышных выпускных;  не посещать массовые мероприятия;  профилактика ковид;  забота о родителях;  приближающаяся вступительная кампания (поступление в ВУЗы).

Присылайте свои видео на электронную почту Ивьевского районного комитета ОО "БРСМ" //e.mail.ru/compose?To=Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с 19 по 22 мая.

Самые креативные ролики будут опубликованы на нашей страницеinstagram и награждены  призами! 

Новый челлендж #молодежь_в_ пользу_здоровья обявили в БРСМ

#молодежьивьевщины#молодежьгродненщины#молодежь_в_пользу_здоровья#брсмивье

 
 
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и приближающимися выпускными вечерами мы объявляем новый челлендж...
 
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