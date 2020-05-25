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В России создадут преемника легендарного «Бурана»

25.05.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В «Роскосмосе» начали работу по созданию космического корабля, который может стать наследником «Бурана». Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на слова главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.


Изображение: www.neoteo.com

«Мы успешно осуществляли полет в беспилотном режиме, „Буран“ совершил посадку на аэродроме Юбилейный Байконура, но потом не было найдено ему применения. Программу закрыли. Если говорить о корабле, который должен быть создан для работы на низких орбитах… Необходимо будет двигаться в сторону пилотируемого многоразового корабля», — рассказал Рогозин.

Он указал, что к этой «очень перспективной теме» уже приступил ЦНИИмаш, но сроки неизвестны: «То, что было создано нашими великими предками, опередило свое время».

В рамках советского проекта «Энергия-Буран» были созданы сверхтяжелая ракета «Энергия» и многоразовый корабль «Буран». Ракета была запущена два раза (15 мая 1987 года и 15 ноября 1988 года), корабль — один (15 ноября 1988 года). Все старты, а также полет и приземление «Бурана» в автоматическом режиме стали успешными. Стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов долларов (по современному курсу).

 
 
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«То, что было создано нашими великими предками, опередило свое время».
 
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