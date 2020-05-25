Источник материала: Кобринский вестник





Брестский автовокзал восстанавливает автобусное сообщение с польскими городами, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник автовокзала Николай Радюк.

Международные рейсы сформированы польскими перевозчиками. Автобусы следуют из Бреста в Бяла-Подляску, Варшаву и Гданьск. Салоны загружаются на 50%. Рассадка пассажиров ведется с рекомендованной эпидемиологами дистанцией, то есть на два сидения продается один билет.

У следующих в Польшу пассажиров на руках должны быть подтверждающие поездку документы (виза, разрешение на работу). Также желающих пересечь границу предупреждают о необходимости соблюдения карантина.

В связи с особенностями эпидемиологической ситуации расписание рейсов может меняться. Поэтому пассажирам рекомендуют следить за информацией на сайте Брестского автовокзала. “Открытие рейсов происходит чуть ли не ежечасно. Нам поступает информация от перевозчиков, мы вводим рейсы в расписание и начинаем продажу билетов, – рассказал Николай Радюк. – Начали восстанавливать международное сообщение с Польши. Украина прорабатывается, но вопрос пока не решен”.