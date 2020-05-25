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Семьи Кобринщины приняли участие в #самомдоброммарафоне

25.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Семьи Кобринщины приняли участие в #самомдоброммарафоне

Настало время подведения итогов #самогодоброгомарафона, приуроченного к Дню семьи. Фотомарафон проходил с 11 по 17 мая 2020 года в сети Инстаграм, организованный ГУ «Кобринский ТЦСОН» совместно с детским клубом «Нарния».

В семейном фотомарафоне приняли участие около 40 человек. Самому взрослому участнику – 81 год, а самому молодому – 1 годик. Наш марафон получился международным, т.к. участие в нем приняли не только жители Беларуси, но и России и даже Германии.

Как здорово познакомиться с вашими семьями, как приятно видеть ваши счастливые улыбки и сияющие глаза! Креативность и творческий подход участников восхищает и вдохновляет.

Благодарим всех участников #самогодоброгомарафона и объявляем долгожданных победителей:

1 место –  Кира Пунько – сертификат на проведение семейной фотосессии;

2 место – Екатерина Корнелюк – сертификаты на бесплатное разовое посещение Hop Café, фитнесзала, игровой комнаты в детском клубе «Нарния».

3 место – Валентина Чеб – наивкуснейший тортик от Hop Café.

Семьи Кобринщины приняли участие в #самомдоброммарафоне

Семья – самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Никакая сногсшибательная карьера и золотые горы не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия.

Желаем всем хранить семейный уют и тепло, ценить друга друга и дарить нежность. Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте.

Семьи Кобринщины приняли участие в #самомдоброммарафоне

И не забывайте: счастлив тот, кто счастлив у себя дома! Мира и добра вам и вашим семьям!

 

 

 

 

 

 

Семьи Кобринщины приняли участие в #самомдоброммарафоне

Элла СКАЛКОВИЧ, заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации Кобринского ТЦСОН.

 
Теги: знакомства
 
 
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Семьи Кобринщины приняли участие в #самомдоброммарафоне
 
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