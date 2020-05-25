Семьи Кобринщины приняли участие в #самомдоброммарафоне

Источник материала: Кобринский вестник





Настало время подведения итогов #самогодоброгомарафона, приуроченного к Дню семьи. Фотомарафон проходил с 11 по 17 мая 2020 года в сети Инстаграм, организованный ГУ «Кобринский ТЦСОН» совместно с детским клубом «Нарния».

В семейном фотомарафоне приняли участие около 40 человек. Самому взрослому участнику – 81 год, а самому молодому – 1 годик. Наш марафон получился международным, т.к. участие в нем приняли не только жители Беларуси, но и России и даже Германии.

Как здорово познакомиться с вашими семьями, как приятно видеть ваши счастливые улыбки и сияющие глаза! Креативность и творческий подход участников восхищает и вдохновляет.

Благодарим всех участников #самогодоброгомарафона и объявляем долгожданных победителей:

1 место – Кира Пунько – сертификат на проведение семейной фотосессии;

2 место – Екатерина Корнелюк – сертификаты на бесплатное разовое посещение Hop Café, фитнес–зала, игровой комнаты в детском клубе «Нарния».

3 место – Валентина Чеб – наивкуснейший тортик от Hop Café.





Семья – самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Никакая сногсшибательная карьера и золотые горы не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия.

Желаем всем хранить семейный уют и тепло, ценить друга друга и дарить нежность. Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте.





И не забывайте: счастлив тот, кто счастлив у себя дома! Мира и добра вам и вашим семьям!





Элла СКАЛКОВИЧ, заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации Кобринского ТЦСОН.