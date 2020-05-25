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За 2019 год на территории Кобринского района зарегистрировано 5 возгораний транспортных средств

25.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

2020 год не стал исключением.

За 2019 год на территории Кобринского района зарегистрировано 5 возгораний транспортных средств

Так, 18 мая на центр оперативного управления Кобринского РОЧС поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля марки Citroen «Evasion», 1998 года выпуска в д.Быстрица. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля. Причина пожара устанавливается.

За 2019 год на территории Кобринского района зарегистрировано 5 возгораний транспортных средств

8 февраля произошло возгорание легкового автомобиля марки Hyundai на стоянке по ул.Дружбы. В результате пожара огнем был поврежден моторный отсек автомобиля.

По статистике в большинстве случаев горение в автомобиле начинается под капотом – из-за короткого замыкания электропроводки или неисправности топливной системы, реже – при дорожно-транспортном происшествии. А вот в салоне возгорание может произойти от рук человека – непотушенная сигарета, неосторожность при использовании открытого огня.

 Если в вашем присутствии загорелся автомобиль, то в первую очередь необходимо принять меры по спасению людей из салона, и только после этого нужно приступить к тушению пожара и вызову службы спасения. Не стоит сразу открывать капот автомобиля, если возгорание произошло в моторном отсеке, так как этими необдуманными действиями вы поспособствуете притоку воздуха к очагу возгорания и сильнейшему распространению огня. В такой ситуации необходимо слегка открыть капот и через щели вставить раструб огнетушителя и сбить пламя. Так как крышка капота может быть горячей, лучше открывать ее, надев перчатки. Необходимо любыми способами обесточить автомобиль, задействовав выключатель массы или отключить один из проводов, подходящих к аккумулятору. Помните, если горение распространилось в ту часть автомобиля, где находится бензобак или газовый баллон, единственное, что Вам следует сделать – это быстро покинуть машину и отойти на безопасное расстояние, ограничить доступ к автомобилю посторонних лиц.

 Исправное состояние автомобиля, строгое соблюдение правил эксплуатации техники, грамотные действия водителя в случае возгорания – важные условия сохранения жизни людей и транспорта.

По информации Кобринского РОЧС.

 
 
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За 2019 год на территории Кобринского района зарегистрировано 5 возгораний транспортных средств
 
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