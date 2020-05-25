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Заместитель председателя областного исполнительного комитета Пенин Владимир Петрович проведёт приём в Докшицах 22 мая

25.05.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Заместитель председателя областного исполнительного комитета Пенин Владимир Петрович проведёт приём в Докшицах 22 мая
Намеснік старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Уладзімір Пятровіч Пенін правядзе прыём грамадзян у пятніцу, 22 мая, з 12 да 14 гадзін, у райвыканкаме (г. Докшыцы, вул. Ленінская, 31, каб.303). Папярэдні запіс па тэл. 2-10-45.

 
 
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Намеснік старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Уладзімір Пятровіч Пенін правядзе прыём грамадзян у пятніцу, 22 мая, з 12 да 14
 
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