Намеснік старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Уладзімір Пятровіч Пенін правядзе прыём грамадзян у пятніцу, 22 мая, з 12 да 14 гадзін, у райвыканкаме (г. Докшыцы, вул. Ленінская, 31, каб.303). Папярэдні запіс па тэл. 2-10-45.
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Заместитель председателя областного исполнительного комитета Пенин Владимир Петрович проведёт приём в Докшицах 22 мая
25.05.2020 — Разное | Новости Докшицы
Источник материала: Новости Докшицы
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Заместитель председателя областного исполнительного комитета Пенин Владимир Петрович проведёт приём в Докшицах 22 мая
Намеснік старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Уладзімір Пятровіч Пенін правядзе прыём грамадзян у пятніцу, 22 мая, з 12 да 14
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