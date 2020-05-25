«Беларусь помнит. Помним каждого»: Дойти до каждого ветерана

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Республиканская акция «Беларусь помнит. Помним каждого», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в эти дни проходит по всей стране.

Для каждого из нас это время наполнено особыми мыслями и эмоциями, гордостью и благодарностью ветеранам за 75 мирных лет. С каждым годом непосредственных участников войны становится все меньше. Но вместе с тем приходит и более глубокое осознание смысла Победы. И наш священный долг — быть достойными потомками наших дедов и прадедов, жить по совести, стойко преодолевать трудности в наши дни, сохранить историческую правду и передать ее будущим поколениям. Именно таким смыслом наполнена эстафета «Беларусь помнит. Помним каждого».

Накануне славной даты руководство района, депутаты, представители силовых структур, общественных объединений начали посещать ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с наступающим праздником, сказать «спасибо» за наше мирное сегодня, вручить юбилейные медали «75 год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў» и памятные подарки.

Группа председателя районного Совета депутатов Виктора Замостика посетила Бориса Семенова, Галину Леликову, Антонину Чижик и Сергея Целуйко.

Первый заместитель председателя райисполкома Иван Дедюля побывал у Натальи Евстратовской, Ольги Пешкур, Николая Ханцевича, Ульяны Тозик, Михаила Шульмана.

Ветерана войны Николая Ханцевича отдельно поздравил и начальник РОЧС Николай Костяшкин. В мирное время Николай Степанович отдал пожарной службе 42 года, двадцать из них был начальником Озаричской пожарной части.

Группа заместителя председателя райисполкома Натальи Прохоровой навестила Надежду Головач, Ольгу Шавловскую, Марию Гамульскую, Анну Пархоменко и Ивана Соловья.

Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» продолжается. В преддверии Дня Победы ни один ветеран не останется без внимания.

Татьяна КАПИТАН.