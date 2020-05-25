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«Ницца»: современный аристократизм. В столичном комплексе «Минск Мир» – старт продаж нового дома!

25.05.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Ницца. Один из главных городов Французской Ривьеры. Курорт, который европейская аристократия облюбовала еще в XIX веке. Невероятно соблазнительный и прекрасный уголок Средиземноморья, в котором смешаны люкс и шарм Франции, вкус и страсть Италии, запах морского ветра и свежесть альпийских лугов. Атмосфера Лазурного берега теперь доступна и в центре Минска – в многофункциональном комплексе «Минск Мир» стартуют продажи квартир в новом доме «Ницца»!

Старт продаж – это особенное время для активных покупателей. Ведь именно на старте застройщик предлагает лучшие цены и лучшие условия. С учетом того, что новый дом предлагает весь спектр преимуществ комплекса «Минск Мир», можно не сомневаться, с какой скоростью будут разлетаться здесь квартиры! Стоит поспешить – настало время стремиться в «Ниццу»!

С дома «Ницца» начинаются продажи квартир нового, уже десятого квартала комплекса – «Средиземноморского», в котором стилистически проектировщиками будет воссоздан уникальный колорит этого уголка земного шара. Пожалуй, особенно привлекательным он окажется для семей с детьми – на внутриквартальной территории разместятся сразу два детских сада с бассейнами на 230 мест, а по соседству будут построены современные школы.

Как принято у застройщика, зеленые и уютные дворы свободны от транзитного движения транспорта. Более 500 машиномест предусмотрено по периметру квартала, рядом – уже построенный девятиэтажный паркинг на 800 автомобилей.

Во дворе каждого дома – детские игровые и спортивные площадки, зоны спокойного отдыха. И масштабное дизайнерское озеленение – цветы, кусты и деревья будут радовать глаз жителей.





Детские игровые и спортивные площадки со специальным мягким покрытием

Покупатели квартир дома «Ницца» получат все преимущества комплекса, который строится в самом центре Минска! Ведь здесь в шаговой доступности будет вся инфраструктура самого масштабного проекта Европы «Минск Мир»!

На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны. Все, что нужно для комфортной жизни!

Недалеко от квартала «Средиземноморский» будет разбит новый городской парк с тенистыми дорожками для прогулок, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими площадками. Это будет очень востребованный уголок для спокойного и активного отдыха всех жителей!

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – первые километры уже проложены! Согласитесь, для всех любителе спорта это прекрасная возможность как для оздоровительных велопрогулок, так и интенсивных тренировок. 



Все кварталы комплекса «Минск Мир» свяжет сеть велодорожек

Здесь великолепная транспортная инфраструктура. Буквально в квартале – автобусная остановка, а неподалеку – две новые станции метро, которые будут построены в границах комплекса.



Две новые станции метро будут построены в границах комплекса

Рядом с будущим кварталом уже ведется строительство главного бизнес-объекта всего комплекса – Международного финансового центра Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси.

Здесь же расположится и крупнейший в стране новый торгово-развлекательный комплекс.

Дом «Ницца» – жемчужина и высотная доминанта всего квартала. Голубая тонировка зеркального фасада будто отражает и бесконечное небо, и волны, набегающие на Лазурный берег. Кстати, стеклом покрыто более 70% наружных стен – дом «Ницца» будет особенно светлым и воздушным!



Дом «Ницца»

В доме предусмотрено 25 этажей и 294 квартиры площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Все квартиры - свободной планировки. Высота потолков - 2,70 метра, а на последнем этаже - 3 метра! Создать интерьер квартиры под свой вкус и стиль – это реальная возможность для каждого.

Света – море! Остекленные лоджии – во всех квартирах! Все окна –панорамные и с детскими замками, а в квартирах побольше – еще и балконы. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей – для безопасности и удобства жильцов. 



Во всех квартирах остекленные лоджии и панорамные окна с детскими замками для безопасности

Как и во всех домах комплекса «Минск Мир», «Ницца» начинается с дизайнерского лобби в стиле Французской Ривьеры. Здесь высота потолков – более 3 метров, а также стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов, а также увеличенный тамбур для детских колясок. Лобби имеет два выхода – во двор и на улицу, к стоянкам автомобилей. Отметим также, что парковки для велосипедов размещены и на придомовой территории.





Лобби дома «Ницца»

Особый шик «Ниццы» – панорамный лифт! Расположенный на западном фасаде, он позволит рассмотреть весь комплекс «Минск Мир» как на ладони – и небоскребы МФЦ, и парк, и торгово-развлекательный центр. А всего для удобства жильцов в доме «Ницца» будет три скоростных и бесшумных лифта OTIS – ведущего производителя подъемного оборудования в мире. Подъем даже на 25-й этаж – дело нескольких секунд!

Дом уже строится – сдача запланирована на ноябрь!



Сдача дома «Ницца» запланирована на ноябрь

Теперь понятно, почему все стремятся в «Ниццу»! Красивое жилье комфорт-класса в самом центре столицы – и с отличным ценовым предложением на старте! Стоимость квадратного метра приятно удивит покупателей!

Обращает на себя внимание и невероятно выгодный партнерский кредит «Беларусбанка» «Ипотека с нами»! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 14,09% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%. Предложение действительно уникально – большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

Используйте удобные сервисы сайта  bir.by!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Покупайте квартиру в новом доме – в окнах «Ниццы» отражается солнце!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Старт продаж – это особенное время для активных покупателей. Ведь именно на старте застройщик предлагает лучшие цены и лучшие условия. далее...
 
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