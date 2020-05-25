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Витебский наркоконтроль провел спецоперацию. Изъято 1000 доз мефедрона, задержаны два наркодилера
Источник материала: БTИзъято 1000 доз мефедрона, задержаны два наркодилера. Как сообщает витебская милиция, это результат спецоперации, которую провел местный наркоконтроль. Первым шагом этой милицейской кампании была оперативная разработка ранее судимой местной жительницы. Девушка устроилась в качестве курьера и закладчика в интернет-магазин, который занимается распространением психотропов. Была получена оперативная информация, что девушка съездила в Минск, где взяла в условленном месте крупную партию зелья. А уже на втором этапе курьера задержали. Произошло это, когда она вернулась в Витебск с партией товара.
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Изъято 1000 доз мефедрона, задержаны два наркодилера. Как сообщает витебская милиция, это результат спецоперации, которую провел местный наркоконтроль. Первым шагом...
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