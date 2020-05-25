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В суде Минской области начались слушания об убийстве с особой жестокостью

25.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сын до смерти  избил мать.  В зале кроме стороны обвинения, защиты и прессы еще была и представитель потерпевшей. Как мы уже рассказывали, в поселке Гатово в ноябре прошлого года мужчина избил пожилую мать по причине якобы накопившейся обиды. Так он объяснил то, что бил женщину ногами и руками. А потом еще и ножом. На следующий день, когда проснулся, обнаружил мать мертвой. После несколько дней пил и пытался найти способ, как  скрыть преступление. Как отметил следователь, тело 68-летней женщины нашли 10 ноября в одной из комнат коммунальной квартиры. Это было через три дня после того кровавого застолья, когда мать и сын вместе выпивали. Потом произошла ссора и дальше уже убийство.  Еще на первом допросе обвиняемый признал вину, рассказал, что его толкнуло на такой шаг. Но сам момент преступления он не помнил, возможно, потому что алкоголик, это подтвердили и эксперты. К тому же мужчина вел аморальный образ жизни. Как известно, с момента задержания обвиняемый находился под стражей. 
 
 
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Сын до смерти  избил мать.  В зале кроме стороны обвинения, защиты и прессы еще была и представитель потерпевшей. Как мы уже рассказывали, в поселке Гатово в ноябре...
 
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