Где взять деньги на квартиру?

Источник материала: Mlife







Вот несколько советов о том, как можно съехать от родителей в собственную квартиру.

У тебя беззаботная жизнь? Утром просыпаешься от вкусного запаха блинчиков, одежда всегда поглажена и аккуратно сложена в шкафу, дома чисто и уютно. Идеально, правда? Вот только это хорошо, когда за все отвечает жена, а не мама…. Но первая вряд ли появится, если за стенкой живут родители. А если такое и случится, то знай: две хозяйки на кухни – хуже атомной войны. Если тебе больше 18 лет, то пора подумать о том, чтобы строить свою жизнь отдельно. Можно, конечно, снимать квартиру, и первое время – это максимально правильный вариант. Тем не менее, «мужчина с собственной квартирой» звучит более презентабельно, чем «мужчина со съемным жильем».

Если ты не юный миллионер, то вряд ли сможешь сразу купить квартиру или дом. Какие есть варианты? Смотрите ниже.

План на 20 лет







Этот вариант подходит для тех, кто хочет все сам, без финансовой помощи родителей и банка. Он предполагает, что ты будешь усиленно работать, жить с мамой и папой, частенько кушать за их счет и по максимуму откладывать деньги на будущие апартаменты.

Предположим, что по оптимистичным прогнозам, ты получаешь в месяц 1000 BYN. Оставив себе примерно 300 BYN на сигареты, транспорт и другие потребности, будешь откладывать ежемесячно 700 BYN. В год получится 8 400 BYN или ориентировочно 3 200 $. Хорошая большая двушка в новостройке в Мозыре стоит сегодня порядка 70 000 BYN (1100$ за кв. м. в жилом доме на Пушкина). Сколько тебе нужно откладывать на нее? 20 лет! Это в том случае, если в течение всего времени не будет непредвиденных расходов и повышения курса рубля. И да, лучше забыть про все развлечения или просить на это деньги у мамы.

Конечно, можно купить вариант проще, даже рассмотреть вторичку, но куда приятнее жить в хоромах, чем в шалаше. Тем более, если есть и другие, более быстрые способы заселиться туда.

План на 10 лет (чуть меньше при идеальном исходе)







Если у тебя уже есть вторая половинка, но нет собственного жилья, то накопить на него можно быстрее. Такой способ выбирают многие молодые супружеские пары. Они живут на зарплату супруги, а доход мужа откладывают на дорогостоящую покупку.

Предположим, что супруга зарабатывает 800 BYN, а супруг – 1 500 BYN. Суммарный бюджет – 2 300 BYN. Они живут у родителей и добираются на работу на общественном транспорте. На ежемесячные траты оставляют 500 BYN.

Получается, в заначку они отправляют 1 800 BYN или примерно 750$. В год выходит 9 000$. На ту же квартиру, что и в первом случае, им нужно будет копить всего около 8 лет. Однако на это время им стоит забыть про отдых на море, рождение детей, покупку автомобиля и других затрат. Также нежелательно все 8 лет болеть и ходить на дни рождения друзей, так как это дополнительные траты, которые могут отсрочить приобретение жилья.

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План на +/- 2 года



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