1% - и вы становитесь покупателем квартиры в столице! Покупайте престижное жилье в центре Минска в рассрочку на 100 месяцев!

Источник материала: Mlife

В Минске дорогое жилье? Сегодня в Минске квартиры, доступные для всех! Ведь теперь есть возможность приобрести собственную квартиру в престижных столичных комплексах на особых условиях – в уникальную рассрочку на 100 месяцев без первого взноса!

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА,

НА 100 МЕСЯЦЕВ,

ОПЛАЧИВАЯ 1% СТОИМОСТИ В МЕСЯЦ!

АКЦИЯ ДЛИТСЯ ДО 30 ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА.

ОПЛАЧИВАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЗНОСЫ, ВЫ УЖЕ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КВАРТИРОЙ.

Нет денег на первый взнос для покупки квартиры? Не можете воспользоваться банковским кредитом? Эти сложности – не повод отказываться от собственной минской квартиры! Ведь только этой весной жилье в престижных столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев и без первоначального взноса!

Условия уникальны: ваша столичная квартира начинается с 1%! Ежемесячно вы будете оплачивать ровно 1% стоимости своей квартиры! За 100 месяцев – 100%!

Таким образом, на выплату всей стоимости квартиры отводится 8 лет и 4 месяца – срок рассрочки более чем приемлемый!

И не удивительно, что новым инструментом спешат воспользоваться очень многие семьи – и для покупки собственного престижного жилья, и для удачного инвестирования.

Комплекс «Маяк Минска» практически завершен, все дома здесь уже сданы в эксплуатацию. Купив здесь квартиру, вы просто получаете ключи и приступаете к ремонту. Новоселье буквально в ваших руках!

«Маяк Минска» за несколько лет преобразил район у Национальной библиотеки. Он построен по соседству с обширной лесопарковой зоной, что уже подразумевает особый уровень комфорта. Но главное, впервые в белорусской столице он возводился по принципу «город в городе». Это значит, что все необходимое для счастливой и комфортной жизни у его жителей – рядом, в шаговой доступности.







Комплекс «Маяк Минска»



Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.







Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.







Школа







Детский сад

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном «Дана Танец».







Торгово-развлекательный центр Dana Mall















Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо















Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска



Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр Dana Center.







Бизнес-центр Dana Center



В комплексе «Маяк Минска» в рассрочку на 100 месяцев можно приобрести квартиры в домах «Микеланджело» , «Гоген» и «Рафаэль» . Это жилье премиум-класса в уже готовых монолитно-каркасных зданиях с квартирами свободной планировки!

В доме «Микеланджело», который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!







Дом «Микеланджело»



Фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними. Это обеспечивает наилучшую обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.













Лобби дома «Микеланджело»









Санитарная комната с пеленальным столиком



На первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.







Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело»



Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.







Дома «Гоген» и «Рафаэль»















Дизайнерского лобби









Скоростные бесшумные лифты OTIS



Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!













Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы



Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!













Детский сад построен прямо во дворе домов









Детская площадка



К слову, свободными в комплексе «Маяк Минска» осталось всего несколько десятков квартир, и это последняя возможность приобрести здесь уже готовое жилье напрямую от застройщика. Теперь – в рассрочку на 100 месяцев без первого взноса!

Другой комплекс, в котором предлагаются квартиры в рассрочку на 00 месяцев без первого взноса – «Парк Челюскинцев» !

Жилье в центре большого города и по соседству с парком – это настоящий престиж. Во всем мире такие квартиры стоят баснословных денег, но в Минске они доступны всем семьям, кто имеет постоянный доход. Экологичный элитный жилой комплекс «Парк Челюскинцев» обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса в самом центре города. Это монолитно-каркасные здания с квартирами свободной планировки.







Комплекс «Парк Челюскинцев»



Комплекс начал строиться всего несколько лет назад на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Лондонский Гайд-парк или парижский Люксембургский сад в пять раз меньше!













Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города



Комплекс строится с выходом на главный проспект столицы. Рядом – сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Неподалеку, через парк, расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.







В комплексе «Парк Челюскинцев» квартиры можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую.

В доме №1 , срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.







Дом №1















Лобби дома №1



Еще одно удобное решение — в здание будет встроенс собственной территорией.

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В доме №2 , который сдается в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!







Дом №2



Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк настоящий премиум-класс!









Лобби дома №2









Скоростные бесшумные лифты OTIS



Новая акция, которая позволила вдвое, до 100 месяцев, увеличить срок рассрочки в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» – результат огромных инвестиций со стороны застройщика. И весомый ответ на просьбы покупателей сделать покупку квартир в этих престижных комплексах более доступной!

Рассрочка на 100 месяцев – это не только доступно для многих семей, но и менее хлопотно! Без процентов, без поручителей, без сбора различных справок о заработке и с места работы – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних забот. Покупателю не придется проходить процедуру скоринга – оценки его платежеспособности. Для оформления договора достаточно предъявить паспорт! И по сути, вашим первым взносом в стоимость вашей квартиры станет первый ежемесячный платеж – их останется уже 99!

Что такое 100 месяцев рассрочки? Это 8 лет и четыре месяца! Срок вполне достаточный для многих семей, чтобы равными долями ежемесячно расплатиться за свою новенькую квартиру в престижных комплексах в центре Минска!

К слову, если покупатель готов оплатить первый взнос в размере 10%, 20%, 30% и более, ему будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Снизится цена от стоимости квартиры в рассрочку и при желании использовать условия рассрочки меньше чем за 100 месяцев.

Выбирайте вашу квартиру и покупайте ее на условиях, которые нравятся именно вам!

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

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Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Один процент стоимости – и вы покупатель престижной недвижимости в элитных комплексах столицы «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»!