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Интересные факты для разговора с туристом. Мозырю посвящается

25.05.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Знакомство с городом для каждого гостя начинается одинокого: визитера встречают на площади Ленина и ведут на пешую прогулку вверх по горе «Коммунаров». Деревянная постройка – визитная карточка города и теперь сложно вспомнить то время, когда копия старинного замка не присутствовала на городской карте. Далее – горнолыжный комплекс. Мемориальный комплекс «Курган Славы», заказник «Мозырские овраги» и «Свято-Михайловский» собор. 
Значимые и важные для истории Мозыря места, знакомы жителям города. И если проявить немного участия и вооружиться фактами, то ваша экскурсионная программа станет не просто молчаливым осмотром и местом «безликих» фотосессий, а приобретет заслуженную смысловую и историческую нагрузку. 
Множество интересной информации вы можете почерпнуть из интернета, или найти в Центральной библиотеке имени А.С.Пушкина. Здесь же представлены  три интересных факта, так или иначе, связанных с Мозырем. Сохраняйте их в копилке знаний и при удобном случае, используйте при беседе с путешественниками.  

1.Самое известное привидение Минска – мозырянка. Двадцатилетняя дочь главы мозырской шляхты Ядвига Киневич, стала избранницей последнего хозяина «Лошицкой» усадьбы – Евстафия Любанского.  Девушка была образованной и очень хороша собой, супруг же был целиком погружен в работу (владел пивоваренным заводом "Бровар"). Занимался  общественной деятельностью и был неравнодушен к наукам. 
Как гласит придание, Ядвига влюбилась в молодого, но обедневшего шляхтича, от которого она якобы ждала ребенка.  Когда все открылось, разразился скандал. Случилось это в 1905 году, как раз после дня  рождения Яди. Расстроенная девушка убежала к Свислочи, протекающей за домом и села в лодку. Что произошло потом, никто не знает. Остается лишь гадать:  лодка перевернулась  или девушка сама свела счеты с жизнью. Но вскоре ее тело нашли на берегу той самой реки.
До сих пор жива легенда, что Ядвига бродит по парку и встретить ее можно в каждое полнолуние с 10 до 11 вечера, или в ее день рождения в мае, когда расцветает маньчжурский абрикос, который был одним из подарков Евстафия любимой жене. Считается, что встречается призрак не всем, а только влюбленным парам, одиноким девушкам, переживающим  неразделенную любовь, или молодым мамам.




2.Как  бравый солдат Швейк до Мозыря дошел. 
Бравый солдат Швейк — сатирический персонаж, придуманный чешским писателем Ярославом Гашеком. Впервые герой появился в 1912 году в сборнике рассказов «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории». С того момента этот исторический и сатирический роман остается самым популярным чешским романом в мире, а Йозеф Швейк - самым известным чешским литературным героем.
В романе есть страницы, посвященные Мозырской земле. По сюжету полковник Головатенко велит пленным (в числе которых и оказывается солдат Швейк) пробираться вдоль Припяти до города Мозыря. Там должно быть «какое-нибудь воинское начальство». Головатенко напутствует своих «подопечных»: «А если кто из местных будет вам препятствовать — то сразу в морду».
После чего бравый полковник бросает военнопленных на волю судеб. В ходе их вылазки, белорусские крестьяне начинают принимать пленных чехословаков за немцев. Ведь те, опустошали окрестные деревеньки в поисках пропитания. В итоге, военнопленных под Мозырем окружает бригада с артиллерийской батарей. На берегу Припяти бравый Швейк в свойственном ему философском стиле произносит: «Кажется, я попаду в плен в третий раз».
После похода на Мозырь Швейк с товарищами были арестованы. Их обвинили в «побеге с фронта» и отправили в Гомель.




3.«Долина Ангелов» — откуда такое название? Так местные жители окрестили живописную долину, во времена постройки монахами-цистерцианцами здесь монастыря. Монахи в белых одеяниях казались местным жителям ангелами, спустившимися с небес на сумрачную землю. Так и прижилось название к самой живописной  и, пожалуй, загадочной местности нашего города. 
Кстати, а вы знали, что за Долиной Ангелов расположена Долина Смерти? Название это место получило после битвы с татарами в начале XІІІ века. 
Знать и нести в сердце историю родного края  - важно. Нужно помнить, что множество памятников, зданий и прочих ценностей культурного наследия, были уничтожены многочисленными войнами  и набегами, проходящими на территории Мозырщины. Наша задача – оберегать то немногое, что осталось. Ценить и возрождать городские красоты и быть участливыми к жизни любимого города. 



                                                                                                                                                                                                  Дина Матузко
 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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