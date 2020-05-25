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Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Сразу два новых месторождении нефти открыты в Беларуси. Они находятся в центральной зоне Припятского прогиба.
Это Хойникский район Гомельской области. Первое месторождение получило название Избыньское. Нефть здесь обнаружили на глубине более 4 тысяч метров, дебит – 150 тонн в сутки. Второе месторождение – Северо-Омельковщинское. Находится буквально в нескольких километрах от первого, суточный приток углеводородов на этом участке 50 тонн. Сейчас идут буровые работы, промышленная эксплуатация новых скважин начнется ориентировочно через месяц.
По предварительным подсчетам, запасы нефти на новых месторождениях превышают 2,5 миллиона тонн сырья. Пробы углеводородов сейчас исследуют ученые.
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Сразу два новых месторождении нефти открыты в Беларуси. Они находятся в центральной зоне Припятского прогиба. Это Хойникский район Гомельской области. Первое...
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