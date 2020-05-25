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Расследование дела о двойном убийстве в Могилевском районе завершено
Источник материала: БTМог осознавать свои действия, несмотря на острую алкогольную интоксикацию. Расследование дела о двойном убийстве в Могилевском районе завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Об этой трагедии мы уже рассказывали. В январе в агрогородке Буйничи в частный дом зашел 57-летний незнакомец. Как выяснило следствие, мужчина был изрядно выпивший и шел проведать родственников, но ошибся дверью. Хозяин жилища и его дочь попросили незваного гостя удалиться, а в ответ получили крайне агрессивную реакцию.
Обе жертвы скончались на месте. Подробности кровавой расправы в материале Елизаветы Лакотко.
История началась как в каком-нибудь фильме ужасов. Вечером 24 января этого года дорогу жителю агрогородка Буйничиперегородил незнакомец. Руки мужчины, как и одежда, были залиты кровью, а сам человек попросил сообщить в милицию, что в доме неподалеку совершено убийство. А уже на месте трагедии правоохранители нашли тела двух жертв - 83-летнего пенсионера и его 47-летней дочери.
Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: "Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в агрогородке Буйничи, направляясь к родственникам, ошибочно зашел в другой дом на этой же улице. Неадекватно реагируя на требование хозяина дома покинуть жилище, обвиняемый нанес многочисленные удары руками, ногами, ножом и подставкой для ног, что находилась в доме, мужчине и женщине".
Подозреваемого в кровавой расправе задержали - это 57-летний житель Могилева. Известно, что он нигде не работал, страдает хроническим алкоголизмом, был неоднократно судим за кражи и разбой. В ходе расследования этого дела проведено более десятка исследований. Согласно заключению экспертов, обвиняемый мог осознавать свои действия несмотря на острую алкогольную интоксикацию. С его участием проведена проверка показаний на месте преступления.
Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: "По результатам расследования жителю Могилева предъявлено обвинение по п.п. 1, 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 («Убийство двух лиц, одно из которых заведомо престарелое, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью".
Расследование уголовного дела о жестоком двойном убийстве завершено. Генпрокуратура изучила материалы и передала дело в Могилевский областной суд. Согласно Уголовному кодексу, самым суровым приговором за подобное преступление может стать исключительная мера наказания.
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Мог осознавать свои действия, несмотря на острую алкогольную интоксикацию. Расследование дела о двойном убийстве в Могилевском районе завершено. В ближайшее...
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