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Расследование дела о двойном убийстве в Могилевском районе завершено

25.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Мог осознавать свои действия, несмотря на острую алкогольную интоксикацию. Расследование дела о двойном убийстве в Могилевском районе завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Об этой трагедии мы уже рассказывали. В январе в агрогородке Буйничи в частный дом зашел 57-летний незнакомец. Как выяснило следствие, мужчина был изрядно выпивший и шел проведать родственников, но ошибся дверью. Хозяин жилища и его дочь попросили незваного гостя удалиться, а в ответ получили крайне агрессивную реакцию. 

Обе жертвы скончались на месте. Подробности кровавой расправы в материале Елизаветы Лакотко

История началась как в каком-нибудь фильме ужасов. Вечером 24 января этого года дорогу жителю агрогородка Буйничиперегородил незнакомец. Руки мужчины, как и одежда, были залиты кровью, а сам человек попросил сообщить в милицию, что в доме неподалеку совершено убийство. А уже на месте трагедии правоохранители нашли тела двух жертв - 83-летнего пенсионера и его 47-летней дочери.

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: "Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в агрогородке Буйничи, направляясь к родственникам, ошибочно зашел в другой дом на этой же улице. Неадекватно реагируя на требование хозяина дома покинуть жилище, обвиняемый нанес многочисленные удары руками, ногами, ножом и подставкой для ног, что находилась  в доме, мужчине и женщине". 

Подозреваемого в кровавой расправе задержали - это 57-летний житель Могилева. Известно, что он нигде не работал, страдает хроническим алкоголизмом,  был неоднократно судим за кражи и разбой. В ходе расследования этого дела проведено более десятка исследований. Согласно заключению экспертов, обвиняемый мог осознавать свои действия несмотря на острую алкогольную интоксикацию. С его участием проведена проверка показаний на месте преступления.

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: "По результатам расследования жителю Могилева предъявлено обвинение по п.п. 1, 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 («Убийство двух лиц, одно из которых заведомо престарелое, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью". 

Расследование уголовного дела о жестоком двойном убийстве завершено. Генпрокуратура изучила материалы и передала дело в Могилевский областной суд. Согласно Уголовному кодексу, самым суровым приговором за подобное преступление может стать  исключительная мера наказания.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мог осознавать свои действия, несмотря на острую алкогольную интоксикацию. Расследование дела о двойном убийстве в Могилевском районе завершено. В ближайшее...
 
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