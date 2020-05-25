Источник материала: Маяк Преднепровья

Уже несколько недель назад как в хозяйствах начался летне­пастбищный период. И сейчас самое время получать большое молоко. После выхода животных в поле на «зеленку» надои молока должны прирасти и стабилизироваться в динамике роста.





Молоко по­прежнему остается самым денежным товаром для хозяйств. Но, чтобы росла продуктивность, нужно приложить немало усилий и тщательно организовать круглосуточный выпас скота.

В ОАО «Новобыховский» скот переведен на летне­пастбищное содержание еще в начале месяца. Два гурта из МТФ Лазаревичи и Рихортово находятся на круглосуточной пастьбе. Также выпасаются два стада телок. С МТК «Новобыховский» изначально скот выгоняли на дневную пастьбу, а сейчас также переходят на круглосуточную. Это делается для того, чтобы исключить большие перегоны скота, а соответственно нежелательное падение молока. Но прежде весь скот отсортировали, отделив больных животных и коров в запуске. Они останутся на ферме, где за ними будет надлежащий уход.

Все пастбища были подготовлены заранее. Скот выпасается на многолетних травах с подсевом клеверов. Повсеместно применяется фронтальный метод пастьбы, что позволяет использовать пастбища более эффективно и весьма экономично.

Результат перехода на летне­пастбищный период не заставил себя долго ждать. Несмотря на то, что обходятся без концентрированных кормов, тем самым сельчане снижают себестоимость производства молока, но и постепенно увеличивают надои и повышают товарность.В рационе животных сейчас — вода, соль и, безусловно, сочная зеленая трава в неограниченном количестве.

В целом по хозяйству производство молока в этом месяце уже увеличили в полтора раза. Если в апреле за день валовый надой составлял 3,5 тонны молока, то сейчас надаивают 6500 кг, а реализация составляет 5500 кг.

Буренок доят дважды в день прямо в поле передвижными доильными установками. Осуществляется подвоз операторов машинного доения. Скотники­пастухи по 3­4 раза в день переносят и перебивают электропастухи, смотрят за тем, чтобы у коров была хорошая свежая трава.

Ежедневный контроль за выполнением всех технологических требований осуществляет главный зоотехник хозяйства Михаил Ильюшин. Специалист хоть и недавно пришел в ОАО «Новобыховский», за плечами имеет солидный стаж работы в сельском хозяйстве. И намерен в корне изменить сложившуюся ситуацию в отрасли животноводства в хозяйстве, в том числе за счет улучшения трудовой и технологической дисциплины. Так, уже за первое полугодие животноводы рассчитывают выйти с минуса на плюс. Увеличив надои молока еще на 60 тонн, планируют получить как минимум прошлогодний вал.

Отдельный вопрос, требующий тщательного и скрупулезного подхода — это качество молока. Сейчас только молочно­товарный комплекс «Новобыховский» сдает молоко высшим сортом, но уже работают над сортом экстра. В хозяйстве уже долгое время нет ветеринарных врачей, а это тоже определенный пласт работы с крупнорогатым скотом. Безусловно, с лечением и профилактикой заболеваний помогает районная ветстанция. Но, тем не менее, для повседневной работы нужны свои специалисты.

Переход на летне­пастбищный период дает возможность заняться ремонтом МТФ и МТК. И уже сейчас, не откладывая на потом строительная бригада хозяйства ремонтирует крышу на МТФ Таймоново. Также хозспособом недавно на МТК «Новобыховский» построен навес с групповыми станками для содержания 90 голов телят на открытом воздухе. В одном таком станке содержится по 5­6 телят от полутора до 4 месяцев. Планируют построить еще одну такую летнюю площадку.

На МТФ Лазаревичи выгнали на пастбище 215 голов дойного стада. Как рассказала заведующая МТФ Татьяна Кусова, посменно 4 скотника­пастуха занимаются выпасом скота на многокомпонентном пастбище. Длина обведенных электропастухом клеток составляет 215 метров при ширине 7,5 м. Рядом находится бочка с большой емкостью для воды, соль, вблизи стоит доильная установка, передвижной домик для пастухов и пункт по искусственному осеменению коров. За тем, чтобы со стадом всегда были рядом вода и соль следит механизатор Олег Бугаев. Он на тракторе МТЗ­82 ежедневно перетягивает по полю доильную установку, бочку с водой и отвозит молоко на МТФ.

Три оператора машинного доения осуществляют дойку утром с 6 до 8 часов и вечером с 18 до 20 часов. Ответственно и добросовестно относится к работе оператор машинного доения Надежда Скрипкина.

Тем временем буренки пасутся на лугу и на «вольных хлебах» выглядят вполне упитанными и дают существенную прибавку по молоку.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.