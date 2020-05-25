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На Быховщине проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних»

25.05.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

На Быховщине проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних»На Быховщине проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних».

Спасатели обзванивают семьи, дети в которых признаны находящимися в социально опасном положении, а так же многодетные семьи и напоминают о требованиях правил безопасности, приводят примеры гибели и травматизма детей, примеры пожаров произошедших по причине детской шалости с огнем и рассказывают о том, как их избежать.

Так же активно продолжается работа по информированию многодетных семей с помощью наглядно-изобразительной продукции МЧС. Спасатели Быховщины распространяют обучающую информацию через почтовые ящики.

Не останавливается пожарно-профилактическая работа и в других направлениях. В ходе проведения акции «Безопасная книжная полка» наглядно-изобразительная продукция в виде тематических закладок распространяется через сельские библиотеки агрогородков Глухи и Мокрое.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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На Быховщине проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних». Спасатели обзванивают семьи, дети в которых признаны находящимися в социально опасном
 
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