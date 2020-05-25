На Быховщине проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних»

На Быховщине проходит республиканская
Спасатели обзванивают семьи,
Так же активно продолжается работа по информированию многодетных семей с помощью наглядно-изобразительной продукции
Не останавливается пожарно-профилактическая работа и в других направлениях. В ходе проведения акции «Безопасная книжная полка» наглядно-изобразительная продукция в виде тематических закладок распространяется через сельские библиотеки агрогородков Глухи и Мокрое.
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью
Быховского РОЧС
Евгений Демиденко