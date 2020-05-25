Нетрезвая случчанка пыталась уехать от мужа на машине - он вызвал ГАИ

Источник материала: Слуцк Город

Около 01:30 субботней ночью в ОДС Слуцкого РОВД поступило сообщение от жителя Слуцкого, что его супруга в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с ним забрала ключи от автомобиля и собирается выехать из двора дома.

По сообщению был незамедлительно направлен наряд ГАИ, женщина уже отъехала от дома... Автомобиль под управлением нетрезвой автоледи был остановлен вблизи по улицы Магистральной, но на предложение выйти из автомобиля дама ответила отказом.

— Продолжительные уговоры и требования сотрудников милиции результата не дали, и после очередного предупреждения сотрудники милиции под руки вывели женщину из автомобиля и доставили в РОВД для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В отношении правонарушительницы были составлены два протокола: по ч.1. ст.18.16 (управление ТС в состоянии алкогольного опьянения) и ст. 23.4 (неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении) КоАП Республики Беларусь.

Сегодня при рассмотрении дела об административном правонарушении по факту оказанного неповиновения законным требованиям сотрудников ОВД, гражданка полностью признала свою вину, суд учел чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, а также сложную жизненную ситуацию, и постановил привлечь незадачливого водителя к штрафу в размере 2 базовых величин.