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Солигорск вошел в ТОП-3 по росту цен на квартиры среди крупных городов страны. Итоги I квартала 2020 года
25.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
6 мая 2020 15:15 4290
Солигорск вошел в ТОП-3 по росту цен на квартиры среди крупных городов страны. Итоги I квартала 2020 года
Весь предыдущий год активность покупателей на рынке квартир Солигорска росла. За счет улучшения условий кредитования эта тенденция продолжилась и в начале 2020 года.
Продажи квартир в Солигорске в начале 2020 года держались на уровне 80-100 сделок в месяц, что сразу на 118% выше, чем в аналогичный период 2019 года.
Информация предоставлена специалистом по аналитике портала
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Солигорск вошел в ТОП-3 по росту цен на квартиры среди крупных городов страны. Итоги I квартала 2020 года
6 мая 2020 15:15 4290 Солигорск вошел в ТОП-3 по росту цен на квартиры среди...
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