ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Солигорск вошел в ТОП-3 по росту цен на квартиры среди крупных городов страны. Итоги I квартала 2020 года

25.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


6 мая 2020 15:15 4290

Солигорск вошел в ТОП-3 по росту цен на квартиры среди крупных городов страны. Итоги I квартала 2020 года

Автор: Эдуард Кидяев.

Весь предыдущий год активность покупателей на рынке квартир Солигорска росла. За счет улучшения условий кредитования эта тенденция продолжилась и в начале 2020 года.

Солигорск вошел в ТОП-3 по росту цен на квартиры среди крупных городов страны. Итоги I квартала 2020 года

Продажи квартир в Солигорске в начале 2020 года держались на уровне 80-100 сделок в месяц, что сразу на 118% выше, чем в аналогичный период 2019 года.

Наиболее популярными у жителей Солигорска в 1 квартале были 2-комнатные квартиры — их доля в общей структуре спроса составила 37%. С 1- и 3-комнатными квартирами заключили по трети всех сделок.

За три месяца квартиры прибавили в цене 5%

Как сообщает Realt.by, купить квартиру в Солигорске в январе-марте 2020 года можно было за 812 $/м2, что на 5% выше, чем кварталом ранее. Такой рост – один из самых сильных в стране после Полоцка и Могилёва.

Средняя цена 1-комнатных квартир в Солигорске варьировалась от 24 до 31 тыс. долларов. За 2-комнатные квартиры платили 34-53 тыс. долларов, за 3-комнатные — 44-68 тыс. долларов.

Самая дорогая квартира, проданная в Солигорске в 1 квартале 2020 года, была 3-комнатной площадью 81,9 м2. Она обошлась покупателю в 71 тыс. долларов.

Информация предоставлена специалистом по аналитике портала «Realt.By – Недвижимость»

Екатериной ВАРСАК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 мая 2020 15:15 4290 Солигорск вошел в ТОП-3 по росту цен на квартиры среди...
 
Новости дня
Новости разные
 
Встреча ослика и хозяина после двухмесячного карантина растрогала соцсети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика