Солигорск вошел в ТОП-3 по росту цен на квартиры среди крупных городов страны. Итоги I квартала 2020 года

Продажи квартир в Солигорске в начале 2020 года держались на уровне 80-100 сделок в месяц, что сразу на 118% выше, чем в аналогичный период 2019 года.



Наиболее популярными у жителей Солигорска в 1 квартале были 2-комнатные квартиры — их доля в общей структуре спроса составила 37%. С 1- и 3-комнатными квартирами заключили по трети всех сделок.



За три месяца квартиры прибавили в цене 5%



Как сообщает Realt.by, купить квартиру в Солигорске в январе-марте 2020 года можно было за 812 $/м2, что на 5% выше, чем кварталом ранее. Такой рост – один из самых сильных в стране после Полоцка и Могилёва.



Средняя цена 1-комнатных квартир в Солигорске варьировалась от 24 до 31 тыс. долларов. За 2-комнатные квартиры платили 34-53 тыс. долларов, за 3-комнатные — 44-68 тыс. долларов.



Самая дорогая квартира, проданная в Солигорске в 1 квартале 2020 года, была 3-комнатной площадью 81,9 м2. Она обошлась покупателю в 71 тыс. долларов.

