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В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
25.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
6 мая 2020 13:53 2289
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
6 мая 2020г. в г. Солигорском районе стартовала акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы», посвященная 75-летию Великой ПОБЕДЫ. Первым поздравления от руководства Солигорского района принимал ветеран Великой Отечественной войны Филипп Николаевич ЛЁГКИЙ.
Поздравить ветерана на дому и вручить юбилейную медаль, а также памятные подарки пришли почётные гости: председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и военный комиссар Солигорского и Любанского районов Минской области полковник Николай Николаевич Шепелевич.
Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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6 мая 2020 13:53 2289 В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления...
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