В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.

Поздравить ветерана на дому и вручить юбилейную медаль, а также памятные подарки пришли почётные гости: председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и военный комиссар Солигорского и Любанского районов Минской области полковник Николай Николаевич Шепелевич.



Алла Васильевна поблагодарила Филиппа Николаевича Лёгкого за его мужество и героизм, проявленные на полях сражений, за самоотверженный созидательный труд в тылу и в послевоенные годы.



«Мы сегодня пришли с почетной миссией. В знак уважения и благодарности за заслуги в деле Великой Победы позвольте вручить Вам Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и пожелать крепкого здоровья и долголетия», — отметил Николай Николаевич Шепелевич.



Ветеран Великой Отечественной войны радушно встретил гостей и поблагодарил за проявленное внимание. Общение прошло в очень теплой обстановке.

Музыкальным подарком для Филиппа Николаевича Лёгкого стало выступление творческого коллектива Дворца культуры г. Солигорска.



Скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. Наши ветераны- свидетели этих событий и этого судьбоносного дня. Пожилые люди, живущие среди нас, сделали невозможное и совершили подвиг, благодаря которому мы сегодня живем и можем развиваться.



Сегодня наш долг — сохранить память о героях. Новое поколение должно знать историческую правду, помнить о славных подвигах своих отцов и матерей.

