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В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.

25.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


6 мая 2020 13:53 2289

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев

6 мая 2020г. в г. Солигорском районе стартовала акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы», посвященная 75-летию Великой ПОБЕДЫ. Первым поздравления от руководства Солигорского района принимал ветеран Великой Отечественной войны Филипп Николаевич ЛЁГКИЙ.

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.

Поздравить ветерана на дому и вручить юбилейную медаль, а также памятные подарки пришли почётные гости: председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и военный комиссар Солигорского и Любанского районов Минской области полковник Николай Николаевич Шепелевич.

Алла Васильевна поблагодарила Филиппа Николаевича Лёгкого за его мужество и героизм, проявленные на полях сражений, за самоотверженный созидательный труд в тылу и в послевоенные годы.

«Мы сегодня пришли с почетной миссией. В знак уважения и благодарности за заслуги в деле Великой Победы позвольте вручить Вам Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и пожелать крепкого здоровья и долголетия», — отметил Николай Николаевич Шепелевич.

Ветеран Великой Отечественной войны радушно встретил гостей и поблагодарил за проявленное внимание. Общение прошло в очень теплой обстановке.
Музыкальным подарком для Филиппа Николаевича Лёгкого стало выступление творческого коллектива Дворца культуры г. Солигорска.

Скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. Наши ветераны- свидетели этих событий и этого судьбоносного дня. Пожилые люди, живущие среди нас, сделали невозможное и совершили подвиг, благодаря которому мы сегодня живем и можем развиваться.

Сегодня наш долг — сохранить память о героях. Новое поколение должно знать историческую правду, помнить о славных подвигах своих отцов и матерей.

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны Солигорщины.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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6 мая 2020 13:53 2289 В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления...
 
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