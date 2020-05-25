Свидетель по делу Втюрина рассказал о явке с повинной в КГБ

Всего по делу проходит более 70 свидетелей.





Конверт с деньгами

Sputnik из зала суда. В понедельник судебное заседание началось с сотрудника представительства международного холдинга, специализирующегося в области информационных технологий, передает корреспондентиз зала суда.





Свидетель был допрошен по эпизоду, который вменяется обвиняемому Игорю Кудасову - бывшему начальнику Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси. Кудасов обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 тысяч долларов США.





Тут помню, тут не помню

Отвечая на вопросы прокурора, свидетель рассказал, что в 2007 году получил от генерального директора холдинга конверт, который должен был передать Кудасову. Во время допроса свидетель вспомнил номер кабинета, в котором 13 назад получал конверт, но заявил суду, что не помнит ряд других обстоятельств, о которых спрашивал прокурор.





Отвечая на вопрос о том, понимал ли он, что за миссию он выполняет, передавая конверт от своего шефа сотруднику Нацбанка, свидетель сказал: "уважаемый человек переедает другому уважаемому человеку что-то. (...) Я в то время не был так искушен, как сейчас". Он в суде рассказал, что, получив от своего руководителя конверт, позвонил Кудасову, встретился с ним возле его дома на улице Моглевской.





"Встреча была короткой, я в папке передал ему конверт, реакция Кудасова была нейтральной", - сказал свидетель, при этом он убеждал суд в том, что не знал, что в конверте деньги и не знал, за что он передает их Кудасову.









Явка с повинной

Из-за противоречий в показаниях на суде и на следствии прокурор попросил суд огласить материалы дела, в частности, явку с повинной, которую свидетель писал на имя председателя КГБ. В этой явке он указал, что передал конверт с пачками денег Кудасову.





Отвечая на вопрос прокурора, добровольно ли он писал явку с повинной свидетель сказал, что добровольно.





На вопрос прокурора, что явилось основанием для написания явки с повинной, свидетель сказал:





"Откровенный разговор с органами. (...) Я бы сказал, аргументированные доказательства со стороны следователей. Сказать, что давления не было, ничего не сказать, оно всегда бывает. Но было аргументированное давление. Угроз и физического воздействия не было. Из окна показали "американку" (СИЗО КГБ - Sputnik) - убедили очень интеллигентно", - сказал свидетель.





Эта реплика вызывала смех в зале суда.





В суде также была озвучена информация, что в отношении него хотели возбудить уголовное дело за посредничество в передаче взятки, но прокурором было отказано.