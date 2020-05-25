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В Беларуси открыты два новых нефтяных месторождения

25.05.2020 17:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belta.by

Суммарные запасы новых месторождений, по предварительным оценкам, превышают 2,5 млн т.

Об открытии двух новых месторождений "Белоруснефтью" сообщил замдиректора компании по геологии Петр Повжик, передает Белта.

Речь идет об Избынском и Северо-Омельковщинском месторождениях, которых расположены в Центральной структурной зоне Припятского прогиба (Гомельская область, Хойникский район). В январе здесь состоялось открытие южного блока Гарцевского месторождения.

На Западно-Москвичевской скважине Избынского месторождения в результате бурения промышленный приток нефти получили на глубине 4,4 тыс. м. Дебит - 150 т в сутки. Эксплуатационная колонна, по планам, здесь заработает в середине июня.  На скважине №2 Северо-Омельковщинского месторождения приток нефти составил 50 т в сутки.

Лабораторные исследования показали хорошие характеристики нефти в двух новых месторождениях. Она легкая, малосернистая, маловязкая, имеет высокий выход светлых фракций.

В ближайшие три года в регионе «Белоруснефть» планирует пробурить еще порядка 10 поисково-разведочных скважин. Всего в Беларуси сегодня 79 месторождений, 61 в разработке, почти 900 добывающих скважин.

 
 
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Суммарные запасы новых месторождений, по предварительным оценкам, превышают 2,5 млн т.
 
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