В Беларуси открыты два новых нефтяных месторождения

Источник материала: Ежедневник

фото: belta.by

Суммарные запасы новых месторождений, по предварительным оценкам, превышают 2,5 млн т.

Об открытии двух новых месторождений "Белоруснефтью" сообщил замдиректора компании по геологии Петр Повжик, передает Белта .

Речь идет об Избынском и Северо-Омельковщинском месторождениях, которых расположены в Центральной структурной зоне Припятского прогиба (Гомельская область, Хойникский район). В январе здесь состоялось открытие южного блока Гарцевского месторождения.

На Западно-Москвичевской скважине Избынского месторождения в результате бурения промышленный приток нефти получили на глубине 4,4 тыс. м. Дебит - 150 т в сутки. Эксплуатационная колонна, по планам, здесь заработает в середине июня. На скважине №2 Северо-Омельковщинского месторождения приток нефти составил 50 т в сутки.

Лабораторные исследования показали хорошие характеристики нефти в двух новых месторождениях. Она легкая, малосернистая, маловязкая, имеет высокий выход светлых фракций.

В ближайшие три года в регионе «Белоруснефть» планирует пробурить еще порядка 10 поисково-разведочных скважин. Всего в Беларуси сегодня 79 месторождений, 61 в разработке, почти 900 добывающих скважин.